Declaran improcedente recusación contra la Sala que separó a Concepción Carhuancho del caso Keiko Fujimori

La Primera Sala de Apelaciones Nacional declaró improcedente el pedido de recusación presentado por el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, contra la Segunda Sala de Apelaciones, que apartó al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación preparatoria seguida contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

"En un cuaderno de recusación, las partes procesales podrán estar o no de acuerdo con el sentido de la resolución emitida al respecto, pero ello no habilita al disconforme a plantear recusación contra el o los magistrados que resolvieron, porque podría iniciarse así una sucesión abusiva e indiscriminada de recusaciones que no se detendría", se indica en la resolución.

La medida judicial tuvo el voto discordante de la jueza Edita Condori Fernández, quien optó por declarar fundado la solicitud, al considerar que los magistrados de la Segunda Sala de Apelaciones "colisionaron con el principio de imparcialidad".



En enero pasado, los jueces de la Segunda Sala de Apelaciones declararon fundada la recusación contra Concepción Carhuancho, presentada por la defensa de Jaime Yoshiyama.



Ante ello, el fiscal superior Rafael Vela interpuso una nulidad absoluta de la decisión de la sala y la recusó con la finalidad de que sea otro tribunal el que resuelva el tema.

César Sahuanay defendió la actuación de dicho colegiado señalando que respetaron todos los procedimientos y la normativa legal. Además, cuestionó al Ministerio Público por buscar revertir una decisión que es "inimpugnable".