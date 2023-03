Exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez reiteran no haber participado en fallido golpe de Estado y rechazan acusación

Roberto Sánchez y Willy Huerta estuvieron en Palacio de Gobierno durante el discurso de Pedro Castillo, pero negaron que conocieran las intenciones del expresidente | Fuente: Andina

Los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior) expresaron en RPP Noticias su rechazo a la acusación constitucional por los presuntos delitos de rebelión y conspiración. Esta medida fue aprobada por la Comisión Permanente y deberá ser ratificada en el Pleno del Congreso.

Roberto Sánchez reiteró que jamás apoyó ni participó en las coordinaciones para el intento de golpe de Estado que protagonizó el expresidente Pedro Castillo. En ese sentido, criticó a la Comisión Permanente por aprobar la denuncia constitucional que busca suspenderlo como congresista.

El parlamentario sostuvo que ha podido sustentar, con su abogado Domingo García Belaunde, que no existieron indicios de su participación en lo que buscaba el exmandatario aquel 7 de diciembre.

"Conmigo no hay indicios, solo dichos. Después que terminó el mensaje, y lo oímos con el ministro Salas en un lugar contiguo, se deja en tentativa y posibilidad de que yo podría haberme reunido pese a que los testigos no me mencionan", manifestó en entrevista al programa Todo Se Sabe de RPP Noticias.

Roberto Sánchez recalcó que nunca dijo durante aquel día que haya apoyado el golpe de Estado. Por ello, pidió que se consideren los videos y grabaciones para su defensa.

"De 16 declaraciones distintas, durante las acciones antes, durante y después, ninguna me menciona. Es más, yo invoqué en la subcomisión que se incorporaran los videos, las grabaciones, pero la Fiscalía se negó porque dijo que era investigación reservada en esta etapa; sin embargo, al salir el video hace dos domingos (del discurso de Pedro Castillo) se nota claramente que no estuve en ninguna coordinación. Yo no le dije al expresidente 'por el país' sino '¿Qué pasó?", manifestó.

"Que vean los videos"

Por su parte, el exministro Willy Huerta recalcó la importancia que tienen los videos de seguridad en Palacio de Gobierno para demostrar que nunca formó parte de los planes de Pedro Castillo.

"Como he dicho en el Congreso, antes de emitir una opinión o una conclusión a este informe final se ha solicitado que se vean los videos que están dentro de Palacio de Gobierno donde se va a evidenciar mi recorrido y comportamiento hasta el momento en que ingresé al despacho presidencial. Allí se probará que nunca me reuní con nadie ese día como lo afirma el Ministerio Público", expresó en 'La Rotativa del Aire Noche' de RPP.

Huerta manifestó que nunca fue parte del grupo de confianza de Pedro Castillo y que con las pruebas que presentó podrá demostrar que la Fiscalía se equivoca al querer vincularlo al caso.

"Los elementos de convicción presentados por la Fiscalía no son ciertos porque se va a acreditar con los videos, pero sin estas pruebas que son importantes e indispensables, solo se está calificando", enfatizó.