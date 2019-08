Entrevista con Rocío Saavedra en Nada Está Dicho. | Fuente: RPP

Rocío Sánchez Saavedra, la fiscal provincial a cargo de investigar el caso 'Los cuellos blancos del puerto', sostuvo este martes que el cuestionado fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza no cumplía con los requisitos para postular a su actual cargo.

En declaraciones a Nada está dicho por RPP Noticias, la fiscal señaló que cuando Rodríguez Monteza postuló para fiscal supremo adjunto no tenía experiencia como fiscal, sino como abogado, por lo que debía cumplir un requisito particular. De acuerdo con la ley orgánica del Ministerio Público, para ser admitido en las evaluacion debía haber ejercido como abogado o haber desempeñado cátedra univeritaria por no menos de diez años.

"Rodríguez Monteza fue admitido para ser declarado apto como fiscal supremo cuando no cumplía con la ley orgánica del Ministerio Público. La ley establece que se tiene que cumplir más de 10 años cuando no tiene función [fiscal], y él no era fiscal. Él ingresa como abogado y tenía que haber cumplido más de 10 años y no los tenía, y, sin embargo, fue admitido porque hicieron, a mi parecer, una interpretación muy sui generis".

El contexto de la postulación de Rodríguez Monteza al desarticulado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) coincide con una serie de visitas que el fiscal supremo realizó al congresista aprista Javier Velásquez Quesquén en 2003.

Para la fiscal Sánchez, "las visitas al Congreso pueden justificar la admisión" de su postulación, lo cual, agregó, "será motivo de una investigación".

El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza es vinculado, junto a los supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, con la organización criminal 'Los cuellos blancos del puerto'.