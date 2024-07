Poder Judicial resuelve que investigación a ministro Rómulo Mucho por la contratación de Rosa Sánchez Arenas se mantenga vigente

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La investigación preliminar que inicio la Fiscalía de la Nación al ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por las presuntas irregulares detectadas en la contratación de Rosa Sánchez Arenas en este sector se mantiene vigente.



Esto debido a que el juez supremo Juan Carlos Checkley declaró "improcedente" el recurso de tutela de derechos que presentó Rosa Sánchez Arenas para anular la disposición que emitió la Fiscalía de la Nación el último 7 de mayo en la que dispuso el inicio de diligencias preliminares por un plazo de 60 días contra Mucho Mamani por el presunto delito de negociación incompatible y contra la citada investigada como presunta cómplice (tercero beneficiado) del referido delito, ambos en agravio del Estado.



Mediante dicho recurso presentado el último 28 de junio la defensa legal de Rosa Sánchez Arenas solicitó la nulidad absoluta de todo lo actuado, al sostener que dicha disposición fiscal no cumple con un mínimo de legalidad, ya que su patrocinada no es alta funcionaria para que sea investigada por la Fiscalía de la Nación. Fue una locadora de servicios y debería, apuntó, ser investigada por una fiscalía competente a fin de que no se vulnere su derecho de defensa, al tiempo que añadió que no existe una imputación concreta para que su patrocinada se pueda defender.



Asimismo, se demandaba que se declare la nulidad de otra disposición emitida por la Fiscalía de la Nación el último 20 de junio en la que declaró "improcedente" el pedido que hizo para dejar sin efecto está investigación preliminar.



No obstante, el juez supremo Juan Carlos Checkley precisó que nada impide que una persona "no aforada" pueda ser incorporada en una investigación preliminar, siendo una prerrogativa del Ministerio Público, según su estrategia, adoptar la decisión que mejor considere para la calidad de esta indagación.



Denuncia periodística

Mediante una resolución emitida el último 24 de julio, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado también determinó que la solicitud de nulidad de una disposición que inicia una investigación preliminar no es materia de una tutela de derechos, pues en el presente caso no se vulnera el debido proceso ni la defensa porque en las disposiciones cuestionadas se dan cuenta de los hechos a investigar, el delito imputado, el plazo de la investigación propuesto y los actos a realizar; por lo que el recurso de la defensa legal de Rosa Sánchez Arenas debe ser declarado improcedente.



La Fiscalía de la Nación inicio está investigación preliminar en atención a un reportaje periodístico que dio cuenta que el ministro de Energía y Minas Mucho se habría interesado indebidamente en la contratación Rosa Sánchez Arenas, bajo la modalidad de locación de servicios, con quien tendría una relación amical y/o de cercanía, materializada en febrero del 2024, por la suma de 40 000 soles.