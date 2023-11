PJ declara improcedente solicitud para suspender a Rutas de Lima de seguir administrando los peajes

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, declaró este martes como consentida la resolución que declaró improcedente la solicitud de la Municipalidad de Lima a fin de otorgar una medida cautelar para suspender a Rutas de Lima y Lima Expresa (Línea Amarilla) de la administración actual de los peajes en la ciudad.

La solicitud había sido interpuesta por el alcalde capitalino, Rafael López Aliaga, quien buscaba que la municipalidad sea declarada judicialmente administrador de los peajes de la concesión Rutas de Lima SAC y la concesión Línea Amarilla. Este pedido está vinculado al proceso que se sigue a Susana Villarán por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.



El Juzgado Nacional recalcó que no es parte en el juicio penal que se le sigue en la actual etapa del proceso a Villarán de la Puente, José Miguel Castro Gutiérrez, Domingo Arzubialde Elorrieta, junto a otros funcionarios.



"Se advierte de autos que el recurrente ha sido válidamente notificado, el 10 de noviembre del presente año; y habiendo trascurrido el plazo para la interposición de algún recurso, en consecuencia, corresponde declarar la firmeza de la resolución acotada", se detalló en parte del documento.

La resolución quedó consentida al vencer el plazo para interponer algún tipo de recurso, precisó el Poder Judicial.



La resolución quedó consentida al vencer el plazo para interponer algún tipo de recurso. La medida cautelar solicitada por Rafael López Aliaga está vinculada al proceso que se sigue a Susana Villarán por presunto delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado. — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) November 21, 2023

Pide apoyo a la Defensoría

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió la semana pasada la nulidad de los peajes de Rutas de Lima al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, argumentando que esto causaría una gran afectación de la ciudadanía en Lima Norte.

El burgomaestre hizo este pedido durante la sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso. Ello con el fin de que el titular de la Defensoría del Pueblo vaya a la vía civil para no llegar a un proceso arbitral.

“Defienda al pueblo, vaya usted, usted sí puede hacerlo señor defensor, usted puede pedir la nulidad en vía civil, no en vía arbitral, en vía civil pida la nulidad de una buena vez, no sea cómplice de esto, he ido personalmente a decírselo”, dijo López Aliaga a Gutiérrez.