"Tengo excelente relación con ollas comunes": alcalde de Lima responde críticas por desabastecimiento de alimentos

Lima Rafael López Aliaga negó estar usando políticamente a las ollas comunes

A lo largo de esta semana, se ha suscitado una polémica entre dirigentes de las ollas comunes y la Municipalidad de Lima (MML), encabezada por el alcalde, Rafael López Aliaga.

El último domingo, un reportaje de Punto Final reveló las denuncias de tres ollas comunes ubicadas en San Juan de Lurigancho, Huaycán y Villa María del Triunfo, que señalaban que el municipio capitalino no estaba cumpliendo con la entrega total de alimentos, principalmente de conservas de pescado.

Asimismo, durante la semana, ollas comunes de Comas y Chorrillos reiteraron la falta de alimentos, tal como se entregaba antes de que el municipio asumiera la compra y distribución de los productos.

Respecto a ello, el último martes, la MML realizó una conferencia de prensa en la que Isabel Ayala, gerenta de Desarrollo Social del municipio, indicó que el "ente ejecutor" del programa es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y que correspondía que "la diferencia" en la distribución sea explicada por dicho sector.

Por su parte, el titular del MIDIS, Julio Demartini, en diálogo con RPP Noticias, dijo que su Ministerio sigue trabajando con las ollas comunes y respaldó la labor de la municipalidad y la del burgomaestre.

"La parte operativa siempre se puede mejorar y por eso estamos acompañando a la municipalidad. Estoy seguro de que estos puntos de vista, percepciones, se puede mejorar. Hay que sentarse con las ollas comunes, mejorar la calidad de la distribución", sostuvo.

Sobre este tema, en Enfoque de los Sábados, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, dijo tener una "excelente relación" con las ollas comunes y criticó a las dirigentes que acusaron al municipio.

El burgomaestre dijo tener una "excelente relación" con las ollas comunes | Fuente: MML

"Se achacan la representación cuando no la tienen"

Rafael López Aliaga indicó que su gestión trabaja "en contacto directísimo" con cada una de las "2 300 ollitas comunes geolocalizadas con el MIDIS", y no con una sola dirigente.

"Aquí estamos directamente con cada dirigente que cocina, mi chamba es con 2300 personas, no con una señora que sale a decir que la representa. Es una señora que ha creado una ONG en registros públicos (…) y dice que representa a todas. Nadie la respeta. Yo he estado con cada dirigente de cada zona (…), hablando una por una (…) Tengo una excelente relación con las ollitas comunes", precisó.

Además, acusó a las dirigentes críticas de "utilizar políticamente" estas organizaciones y de no trabajar ni tener a su cargo una olla común.

"Las señoras que se dicen dirigentes no trabajan, no tienen una olla común. Yo he verificado bien. Esto se ha manejado políticamente y a la pobre gente se la ha tenido subordinada a obedecer a una señora (...) que está en todas las fotos (…), es una que es la cabeza, tiene sus ramificaciones con 4 personas más (…) Hay gente que se achaca la representación cuando no la tiene", indicó.

Asimismo, negó estar usando a las ollas comunes para hacer proselitismo a favor de su partido.

"Lo que he hecho por pudor es no ir a ninguna repartición de alimentos. No vas a ver ninguna foto mía repartiendo alimentos, que he podido hacerlo (…) No he hecho ninguna. Para mí es un tema municipal", sostuvo.

Finalmente, dijo haber pedido "que se haga una votación de todas las ollitas comunes, que son 2 300, una ollita, un voto y que salga una dirigente".

"Democracia en todos lados, no estas dictaduras de izquierda", resaltó.

Dirigentes de ollas comunes señalan que el alcalde se niega a recibirlas

Por su parte, el día de ayer, Fortunata Palomino, representante de la Red de Ollas Comunes de Lima, en diálogo con RPP Noticias, señaló que ha pedido reunirse con el alcalde de Lima en reiteradas ocasiones, pero que no han sido recibidas por él.

"Nosotros hemos solicitado una reunión, no para discutir ni pelear. Para trabajar en conjunto y que escuche lo que planteamos. Cuando (el burgomaestre) juró en el cargo nos invitó, pero ahora, tras la denuncia del domingo, nos ha bloqueado en las redes sociales del Municipio de Lima. Si hacemos alguna queja es para que ellos recapaciten y vean en qué están fallando", sostuvo en el programa Conexión.

Además, se reafirmó en la acusación contra la Municipalidad de Lima de no estar entregando todos los productos que debería contener la canasta básica para las ollas comunes. Ella afirmó que desde setiembre ya no da conserva de caballa y lo reemplazan por huevo. También dijo no recibir leche y que, para noviembre no saben lo que van a recibir.

"En agosto nos dieron una canasta que contenía nueve productos, en setiembre nos dieron doce productos que contenía arroz, aceite, hojuelas de avena, después huevo, azúcar, fideos, quinua y lentejas. Para octubre nos quitaron la leche sin comunicarnos", aseguró.

Palomino señaló que siempre se enteran de los productos que faltan el mismo día que les entregan la canasta. En ese sentido, precisó que este mes recibieron doce insumos, pero no había conserva de pescado.