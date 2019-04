Ollanta Humala y Nadine Heredia en Lima. | Fuente: Foto: EFE

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional confirmó el fallo que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó en primera instancia, en diciembre pasado, en el que rechaza el pedido de la defensa legal del expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia para incorporar una serie de documentos referidos a casos emblemáticos, vinculados a la constructora Odebrecht como parte de la investigación que se les sigue por presunto lavado de activos.



Los documentos que solicitó la defensa legal de la pareja están relacionados a las investigaciones sobre el Metro de Lima, la Carretera Interoceánica Sur y procesos de arbitrajes de la multinacional brasileña y el Estado Peruano.



Según la resolución judicial, "no existe" circunstancia que evidencie que exista conexión procesal entre estos casos, ya que "no son los mismos hechos ni los mismos investigados". "Estamos ante elementos de convicción que no se ajustan al requisito de pertinencia, puestos que estas documentales vinculan a funcionarios públicos que habrían recibidos coima de la empresa Odebrecht, y en consecuencia no versan sobre aporte de campaña alguno ni están relacionadas con dádivas en un contexto de campaña electoral".



"En consecuencia, corresponde desestimar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados y confirmar la resolución de primera instancia que declaró infundado el pedido de tutela de derechos", indica el tribunal.



La Fiscalía investiga a Humala y Heredia por presunto lavado de activos. La constructora brasileña aseguró que había entregado 3 millones de dólares a la campaña electoral de 2011 del Partido Nacionalista, que lidera el expresidente.