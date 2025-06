Señalan a Delia Espinoza de incurrir en resistencia a la autoridad y usurpación de funciones por no ejecutar fallo de la JNJ

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El abogado Wilber Medina, experto en derecho procesal penal, indicó que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habría "incurrido" en los delitos de resistencia a la autoridad y usurpación de funciones.

Esto, según explicó, tras no ejecutar la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que anuló el proceso de destitución de Patricia Benavides, reponiéndola como fiscal suprema y, por consiguiente, como titular del Ministerio Público.

“¿Desde cuándo incurre en delito? Desde que recibe la notificación y no la acata. A partir de que la recibe y no deja el cargo no solamente desobedece, sino también usurpa funciones”, señaló Medina en el programa Prueba de fuego de RPP.

Asimismo, manifestó que la alta funcionaria ha abierto una investigación contra los magistrados de la JNJ y contra la propia Patricia Benavides, una acción que, bajo su criterio, carece de legitimidad.

“Ha iniciado una investigación como fiscal de la Nación y ella no puede firmar como tal (…) Ella no puede investigar porque no es fiscal de la Nación y a los aforados solo los investiga la fiscal de la Nación y ella no lo es”, aseguró.

“Se ha atrincherado en el cargo”

El jurista, además, indicó que Delia Espinoza se ha "atrincherado" en el cargo, pues afirmó que cuando una autoridad emite una decisión, incluso si esta resulta cuestionable, debe acatarse en primera instancia y recurrirse por las vías correspondientes posteriormente.

“El ciudadano decente recibe la decisión, si estoy de acuerdo la voy a acatar y si no lo estoy, porque la considero arbitrario o que no respeta las norma, igual la acato y luego busco a mis abogados para que diseñen una estrategia para interponer lo que se conoce como un recurso de impugnación”, expresó.

“La Junta Nacional de Justicia viene funcionando ya casi seis años y ha emitido durante este periodo sendas de decisión. Todos los funcionarios destinatarios han acatado y algunos han apelado (…) Pero lo que hicieron todos fue acatar, dejar sus oficinas, irse a sus casas e iniciar las acciones legales”, aseveró.