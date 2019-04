Citación en el Congreso para Villarán fue reprogramado. | Fuente: RPP Noticias

La exalcaldesa de Lima Susana Villarán se mostró incómoda al ser abordada por periodistas cuando se dirigía a una cita médica en Miraflores. Al ser consultada por las recientes revelaciones de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, la exalcaldesa solo atinó a responder que se encontraba tranquila.

Esta mañana se conoció que no asistiría a la Comisión de Defensa del Consumidor, donde fue citada para que informe sobre la ejecución del proyecto Línea Amarilla. RPP Noticias tuvo acceso a un documento donde la exalcaldesa anuncia que no asistirá “por motivos de salud” y pide una reprogramación.

Según la carta, la exalcaldesa aduce que sufrió “un absceso periodontal y maxilar superior izquierdo el cual se ha complicado por una hipertensión no controlada, por lo cual se me ha indicado un tratamiento y reposo absoluto por cinco días”.

El último jueves, el exfuncionario de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, ratificó que la constructora entregó 3 millones de dólares para la campaña del 'No a la revocatoria' y que la exalcaldesa le agradeció el aporte personalmente en una llamada telefónica.

Por este caso, la Fiscalía abrió una investigación preparatoria contra Villarán y otros exfuncionarios municipales en julio de 2018 y desde noviembre de 2017 tiene una orden de impedimento de salida del país vigente hasta julio de este año.

"Creo en una justicia imparcial"

Hace unos días la exalcaldesa de Lima se quejó de un hostigamiento de medios de prensa que en los últimos días ha llegado hasta su vivienda en Lurín en busca de sus declaraciones a propósito de las revelaciones de Jorge Barata a fiscales peruanos en Brasil.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, Villarán dijo que "este cerco mediático" está afectando su salud y manifestó que solo declarará ante las autoridades judiciales, que la investigan por presuntos delitos de cohecho incompatible y lavado de activos por el caso Odebrecht.

"Durante cinco días periodistas de diversos medios de prensa están apostados frente a mi domicilio a pesar que les he dicho que no declararé. No solo me perturban sino también a quienes viven en los departamentos contiguos. Este cerco mediático está afectando mi salud", escribió.

"Por eso reitero a los medios de comunicación que me reservo el ámbito jurisdiccional para esclarecer con mi defensa legal todo aquello que sea necesario para establecer que no he cometido los delitos de Cohecho, Lavado de Activos y otros que me imputan", agregó.