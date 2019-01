El fiscal supremo dijo que convocará a una junta de fiscales extraordinaria para revisar la medida impuesta por Rafael Vela. | Fuente: IIDS Internacional

El fiscal supremo Tomás Gálvez se refirió sobre el proyecto de ley que declara en emergencia el Ministerio Público, el cual fue presentado desde el Ejecutivo la tarde del martes tras la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez.

El miembro de la Junta de Fiscales dijo que esto interfiere con la autonomía del Ministerio Público ya que el mandatario está tratando de viabilizar "una ley ordinaria".

"Él puede presentar todas las iniciativas que correspondan, pero el Congreso tiene que aprobar las leyes que sean conformes a la constitución por un lado y por otro, si estamos hablando de facultades de los fiscales supremos de los miembros de la Junta, eso está determinado constitucionalmente", precisó en RPP.

Gálvez además se refirió sobre la apelación que presentarán Rafael Vela y José Domingo Pérez tras la remoción que ordenó el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry. El fiscal supremo señaló que convocarán entre hoy y el jueves a una sesión extraordinaria a la Junta de Fiscales.

"Todos estamos con esa idea de solicitar una Junta de emergenia o extraordinaria. Si es posible que sea para hoy porque las circunstancias son rígidas y ameritan el trabajo de la Junta. Sobre todo de un debate y una decisión", señaló.

El fiscal precisó además que si el estuviera en el lugar de Chávarry no hubiera tomado la decision de remover a los fiscales del Equipo Especial del Caso Lava Jato. "No me parece el momento oportuno y es por eso que expreso mi extrañeza. Es facultad del fiscal, pero existe la posibilidad de hacer una revelación en la Junta".