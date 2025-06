Tomás Gálvez llegó al Ministerio Público para asumir el cargo de fiscal supremo titular

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación es inejecutable, dijo Tomás Gálvez | Fuente: Composición Andina

El fiscal supremo Tomás Gálvez llegó a la sede del Ministerio Público, ubicada en la avenida Abancay, en el Cercado de Lima, luego de que la Junta Nacional de Justicia decidiera rehabilitarlo en el cargo.

Gálvez, ahora fiscal supremo titular, había dicho públicamente que el actual titular del Ministerio Público, Delia Espinosa, se habría negado a recibirlo en su despacho. Sin embargo, hoy tendrán una reunión que había quedado pendiente.

"Estoy recién reincorporándome. Voy a ver el despacho, voy a ver qué es lo que podemos hacer (...). Yo me constituyo en mi despacho, no tengo ninguna expectativa con ella (Delia Espinoza). Si me atiende, bueno, conversaremos funcionalmente y eso es todo", manifestó.

Reincorporación de Patricia Benavides como fiscal de la Nación es inejecutable

En otro momento, Tomás Gálvez calificó el retorno de Patricia Benavides como jefa del Ministerio Público como inejecutable, aunque señaló que ella sí podría volver como fiscal suprema titular.

"Siempre he dicho que la resolución en la parte que mandaba reincorporar como fiscal de la Nación a Patricia Benavides era inejecutable. Eso lo he dicho yo en primer lugar. Pero debe ser incorporada como fiscal suprema", enfatizó.

"Tengo entendido que hay siete vacantes. O sea, todavía hay dos en las que puede reincorporarse. Pero en todo caso, ellos lo manejan administrativamente y ellos tienen el dato exacto. Si se incorpora, puede ir a cualquier lugar, pero tiene que incorporarse", culminó.