La Universidad TELESUP aún permanece con la licencia denegada para su funcionamiento. | Fuente: Agencia Andina

Luis Alfonso Morey, abogado de José Luna Gálvez, fundador y dueño de la universidad Telesup, anunció en RPP Noticias que la familia decidió retirar la carta notarial que envió a Sunedu esta mañana. El documento está firmado por Luis Felipe Luna Morales, gerente general de Telesup y hermano del actual congresista del partido Podemos, José Luis Luna Morales.





Carta de retiro caso Telesup | Fuente: RPP Noticias

En el documento se le exigía a la institución , "en un plazo de 24 horas", que cumpla la medida cautelar emitida por el Segundo Juzgado Civil de Bagua a favor de Telesup, que anula la resolución de Sunedu que denegó el licenciamiento de la universidad en mayo del 2019

"Requerimos a la institución que usted preside, que en un plazo de 24 horas cumpla con acatar la orden contenida en la Resolución Judicial Nº1 del 09.10.19 (...) a través de la cual el Segundo Juzgado Civil de Bagua declaró fundada la solicitud cautelar a favor de la Universidad Privada Telesup ad integrum”, se lee en la carta notarial enviada desde la Notaría Tambini y firmada por Luis felipe Morales en el cargo de gerente general de Telesup.

Carta notarial enviada a SUNEDU por TELESUP | Fuente: TELESUP

También en el documento, Luis Felipe Luna Morales asegura que existe un "abuso de poder permanente" por parte de SUNEDU "siniténdose dueños de algo que no lo son". Además advierte que tras la negación de la institución a reconocer la resolución emitida por el Poder Judicial formularán una denuncia penal por la comisión del delito de falsedad documental, falsedad ideológica y falsedad genérica.

Bajo la couyuntura política del cambio de gobierno del expresidente Vizcarra por el actual presidente Manuel Merino, el hijo del ex congresista José Luna Morales, aseguró en el documento que el respaldo gubernamental del jefe de la SUNEDU, Oswaldo Zegarra habría llegado a su fin:

“Es claro que una vez que su posición de dominio y respaldo gubernamental haya llegado a su fin, conforme el devenir político en nuestro país, circunstancia futura en la que esperamos se pueda materializar la justicia que hasta ahora se niega o retarda en perjuicio de nuestra institución”, escribió Luna Morales en la carta notarial.

Carta notarial enviada a SUNEDU por Telesup | Fuente: Telesup

CONTEXTO POLÍTICO

La carta notarial enviada a la Sunedu por Luis Felipe Luna Morales se hizo pública en medio de las críticas que generó la confirmación de que el estudio de abogados del premier Ántero Flóres-Aráoz forma parte de la defensa de la universidad del excongresista José Luna Gálvez y además tras conocerse la postura del presidente del Consejo de Ministros frente al desempeño de la Sunedu.

Ántero Flóres-Aráoz dijo en una entrevista a Canal N, que las universidades que no lograron el licenciamiento merecen otra oportunidad. "Esa es mi opinión personal yo no voy hacer nada sobre el particular, personalmente opino que tiene que haber una igualdad entre las privadas y las públicas. ¿Por qué a una se les da una segunda oportunidad y por qué no a otra? Pero ese no es el tema de estos meses".

Se trata de una reforma que está relacionada al ahora Premier: su firma de abogados, el estudio Flóres-Aráoz, representa a Telesup en un proceso cautelar que busca que la universidad siga en funciones. A su vez, Telesup, de propiedad del hoy detenido José Luna Galvez, otorgó a Flores-Aráoz un doctorado honoris causa.