PJ revisará el 6 de enero pedido de Nicanor Boluarte para archivar acusación por organización criminal en caso 'Los Waykis en la Sombra'

El Poder Judicial volverá a evaluar el martes 6 de enero del 2026 el pedido de Nicanor Boluarte, hermano de la expresidenta Dina Boluarte, para que se archive el delito de organización criminal que le atribuye la Fiscalía dentro de la investigación preparatoria que se le sigue por el caso ‘Los Waykis en la Sombra’.

En una audiencia virtual a realizarse desde las 9 de la mañana, el juez Richard Concepción Carhuancho analizará nuevamente el recurso de excepción de improcedencia de acción que presentó la defensa legal de Nicanor Boluarte para que se archive dicho delito que le atribuye la Fiscalía a su patrocinado dentro de este caso.

La defensa legal de Nicanor Boluarte alega que los hechos que se le atribuyen a su defendido no superarían el estándar establecido por el delito de organización criminal al amparo de la Ley 32108 que modificó el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley contra el Crimen Organizado, entre ellos, el entramado criminal no presentaría una estructura compleja, los delitos fines en su extremo mínimo no superarían los seis años de pena privativa de la libertad, entre otros argumentos.

El magistrado también escuchará ese día los argumentos de los representantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder y de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para emitir una decisión al respecto en los próximos días.

El juez Richard Concepción Carhuancho programó está audiencia virtual luego de que, el último 5 de noviembre, la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional le ordenará emitir un nuevo pronunciamiento sobre el recurso interpuesto por la defensa legal de Nicanor Boluarte tras anular, de oficio, la resolución que emitió su despacho, el 31 de julio último, en la que había declarado "infundada" dicha excepción de improcedencia de acción promovida dentro de este proceso penal.

Cabe recordar que Nicanor Boluarte también es investigado en la Fiscalía por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y tráfico de influencias dentro de esta investigación preparatoria.