Tribunal Constitucional decidirá en mayo si presidenta puede ser investigada en funciones

El Ejecutivo precisa que Boluarte no debería ser investigada por el caso de los relojes Rolex | Fuente: Andina

Tras escuchar a las partes, la presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, indicó que antes de finalizar el mes de mayo se pronunciarán respecto de la demanda competencial planteada por el Poder Ejecutivo contra el Ministerio Público y el Poder Judicial a fin de determinar si la mandataria Dina Boluarte puede ser investigada en funciones.

"Estamos dialogando sobre esos temas. No tenemos las mismas ideas. Entonces la cuestión será ponernos de acuerdo. Nuestra meta es que no pase de mayo, del próximo mes no debe pasar", mencionó.

Como se recuerda, según el artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República puede ser investigado únicamente por traición a la patria, impedir las elecciones, disolver el Congreso u obstruir la reunión de intrgrantes del JNE, Parlamento y otros organismos electorales.

Por tal motivo, el Ejecutivo precisa que Boluarte no debería ser investigada por el caso de los relojes Rolex, sino hasta después de cinco años de cumplido su mandato.

Por su parte, procuradores del Poder Judicial y Ministerio Público indican que sí se puede realizar investigaciones preliminares mientras el presidente se encuentr en el cargo.

La Constitución "está diseñada para proteger la inmunidad presidencial", dice Benji

Más temprano, en La Rotativa del Aire de RPP, el abogado penalista Benji Espinoza mencionó nuestro sistema está diseñado para proteger la inmunidad presidencial, por lo que ningún jefe de Estado podría ser sometido a la justicia mientras dure su mandato.

"Si nuestro sistema constitucional estuviese diseñado para investigar a un presidente, la pregunta es: ¿un juez podría ordenar el impedimento de salida del país? Recordemos que desde las diligencias preliminares puede ordenarse el impedimento de salida del país para evitar la fuga. En tanto, la Constitución dice que el único órgano que autoriza la salida o el viaje de un presidente fuera del Perú es el Congreso, no el Judicial. Ahí entendemos sistemáticamente nuestro texto constitucional: su espíritu está diseñado para proteger la inmunidad presidencial. El presidente no puede ser tocado con el pétalo de ninguna investigación mientras dure su mandato", manifestó.