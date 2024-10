Magistrado del TC dice que hubo "precipitación" de algunos de sus colegas por resolver demanda competencial del Congreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Francisco Morales, magistrado del Tribunal Constitucional, negó este martes que el TC haya presentado alguna sentencia con respecto a la demanda competencial que presentó el Congreso. En ese sentido, afirmó que sus colegas se "precipitaron" en dar un comunicado.

"Ha habido una precipitación de unos colegas por resolver este caso ese mismo día, cosa que no suele ocurrir porque los casos demoran en el debate y la discusión. Hoy el Congreso presentó una nulidad con respecto del supuesto acuerdo de la votación que quizá hubo para algunos", afirmó en el programa 'Nunca es Tarde' de RPP.

Morales aseguró que todavía no ha expresado su voto con respecto al caso porque sigue evaluando su postura con respecto al reclamo del Congreso contra el Poder Judicial. Además, recalcó que el pronunciamiento dado a conocer el pasado viernes ya fue retirado porque retomarán la sesión.

"El comunicado ha sido retirado. Eso quiere decir que en los próximos días nos reuniremos, es más, hoy ya nos reunimos los siete viendo un tema administrativo... no hubo pelea (durante debate de la demanda competencial) sino fue un impasse y una discusión acalorada", indicó.

Morales cuestionó la versión que dio la presidenta del TC, Luz Pacheco, y señaló que la votación del pasado viernes es inválida porque no contó con el quórum necesario.

"Ella ha expresado lo que piensa, pero no sabemos los tres (magistrados) más porque puede ser que cada uno haga un voto singular y distinto. Mi pedido en ese momento, que no fue atendido, es que conforme al reglamento tiene que construirse una decisión", sostuvo.

El Congreso planteó hace unas semanas esta demanda competencial al considerar que el Poder Judicial se extralimitó en sus funciones al “favorecer” a los miembros de la JNJ, Aldo Vásquez e Inés Tello, por reincorporarlos en sus funciones tras ser inhabilitados por el Legislativo.

Lo que pretende el Parlamento con la demanda es que el TC anule las resoluciones del PJ que reincorporaron a Tello y Vásquez a la Junta Nacional de Justicia.

Congreso solicita al TC anular la votación

El Congreso solicitó al Tribunal Constitucional anular la votación de la demanda competencial presentada contra el Poder Judicial sobre la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según se lee en el documento, el Parlamento alega que la votación se llevó a cabo sin contar con el quorum señalado en el artículo 5 de la Ley 28301, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.

Al respecto, la presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, manifestó en RPP que la decisión aprobada sobre la demanda competencial del Congreso contra el Poder Judicial es “inamovible” y no se puede revertir.

"(La decisión) es inamovible. Habrá una reunión para que los hechos que ahorita no están claros para ellos, por lo que estaban conectados virtualmente, se los podamos explicar, pero volver sobre una votación ya no, porque ya fue votado el caso, esos cuatro votos son inamovibles. Lo que nos falta completar son los votos de ellos tres que decidieron no votar en ese momento, pero eso no cambia el sentido de la votación", sostuvo.