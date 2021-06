Víctor Raúl Rodríguez Monteza, fiscal supremo. | Fuente: Andina

El fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza jurará este sábado como miembro titular del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó el máximo organismo electoral.

La ceremonia virtual se llevará a cabo a partir de las 9.00 horas y será transmitida por la cuenta del JNE en Facebook y el canal JNETV.

El JNE dio cuenta en su cuenta de Twitter de el oficio enviado por el fiscal Rodríguez Monteza a la Fiscal de Nación, Zoraida Ávalos, la mañana del viernes, horas después de ser notificado "sobre su incorporación inmediata al JNE".

En el documento, el fiscal supremo cuestionaba su incorporación como miembro titular del JNE, en medio de la crisis generada por la declinación de Luis Carlos Arce Córdova a ese cargo en el organismo electoral, cuando se revisan recursos de apelación de la segunda vuelta presidencial.

Rodríguez Monteza señalaba en el oficio que su "aceptación y asunción" al cargo "podría dar lugar a cuestionamientos de legitimidad", debido a que no se ha determinado "la válidez o no" de la decisión de Arce Cordova, quien por ley no puede renunciar al cargo durante el desarrollo de un proceso electoral.



EL JNE informó este viernes que luego de remitir el oficio a la Fiscal de la Nación, Rodríguez Monteza se reunió junto a personal de su despacho "con la Secretaria General del JNE para consultar sobre la carga que deberán ver desde el lunes (28 de junio)".

"Asimismo, posterior a la presentación de esa carta, personal de su despacho ha coordinado con protocolo del JNE para el acto de su juramentación. También ha solicitado que personal de su despacho pueda asistir a la ceremonia", tuiteo el JNE al confirmar que el fiscal supremo jurará al cargo.

El fiscal supremo Victor Raúl Rodríguez Monteza, luego de remitir, esta mañana, una carta a la Fiscal de la Nación, se reunió por la tarde, él y personal de su despacho, con la Secretaria General del JNE para consultar sobre la carga que deberán ver desde el lunes. pic.twitter.com/OA2rOHcHOy — JNE Perú (@JNE_Peru) June 26, 2021

La notificación de la fiscal de la Nación

El último jueves, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, notificó al JNE la incorporación de Rodríguez Monteza como su representante ante el pleno de dicho organismo electoral, en reemplazo de Luis Arce Córdova.

Recordó que la ley estipula que cuando se nombra a un miembro titular ante el JNE, también se designan dos suplentes, siendo que el 23 de julio del 2020 la Junta de Fiscales Supremos acordó reelegir como integrante a Luis Arce, y como suplentes a Víctor Rodríguez Monteza y Pablo Sánchez Velarde.

Arce presentó, el último miércoles, un documento ante el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, indicando su declinación irrevocable como miembro titular del pleno del jurado.

Tras la evaluación legal del caso, el JNE resolvió suspenderlo y solicitar al Ministerio Público que nombre a su reemplazante.