Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 14 de agosto | (Exaltación de la Cruz) - "Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él"
EP 1078 • 11:42
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro Maurate afirma que soluciones a problemas estructurales de EsSalud no serán rápidas
EP 1866 • 16:48
Informes RPP
Informes RPP
Robert Prevost celebra su primer cumpleaños como Papa León XIV
EP 1325 • 05:50

Caso 'Policías albañiles': Poder Judicial ordenó suspender por 18 meses al comandante general de la PNP, Víctor Zanabria

Poder Judicial ordena suspender por 18 meses al comandante general de la PNP
Poder Judicial ordena suspender por 18 meses al comandante general de la PNP | Fotógrafo: Mininter
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La medida judicial establece que el alto mando policial no podrá ejercer funciones ni ocupar el cargo que desempeñaba en la institución durante ese plazo, mientras avanzan las investigaciones por el caso denominado 'Policías albañiles'.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial declaró fundado el pedido del Ministerio Público para suspender los derechos del comandante general de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo, por un plazo de 18 meses.

La medida judicial dictada por la jueza del Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Janet Lastra Ramírez, establece que el alto mando policial no podrá ejercer funciones ni ocupar el cargo que desempeñaba en la institución durante el tiempo señalado mientras avanzan las investigaciones por el caso denominado 'Policías albañiles'.

Según la hipótesis de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en 2020, cuando Zanabria Angulo se desempeñaba como jefe de la IX Macro Región Policial de Arequipa. En esa época, seis suboficiales denunciaron que fueron obligados a realizar trabajos de albañilería dentro de instalaciones policiales durante su horario de servicio, destinado al patrullaje a pie.

El comandante general de la PNP es investigado por presuntos delitos de peculado doloso, abuso de autoridad y otros cargos relacionados.

El poder en tus manos

EP214 | INFORMES | Elecciones 2026: el perfil de los candidatos al Senado

El regreso de la bicameralidad devuelve al Perú la Cámara de Senadores. ¿Qué requisitos establece la Ley para postular y por qué es importante entender el nivel de decisión que tendrá el Senado? Conozca más detalles en el siguiente informe Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Víctor Zanabria Poder Judicial

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA