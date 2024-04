Abogado de Wilfredo Oscorima señaló que relojes Rolex fueron prestados a Boluarte en reuniones "sucesivas" en Palacio de Gobierno

Humberto Abanto, abogado del gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, indicó que su defendido habría entregado como préstamo tres relojes Rolex a la presidenta Dina Boluarte, durante encuentros en Palacio de Gobierno que fueron registrados como reuniones de trabajo.

Según precisó, estos encuentros fueron sucesivos, de acuerdo con la versión de su patrocinado; sin embargo, este no pudo determinar fechas exactas. Sostuvo también que esta entrega fue iniciativa del gobernador regional de Ayacucho, a fin de que la mandataria ostentara un reloj acorde a su cargo.

“Fue iniciativa de don Wilfredo. [Le dijo] presidenta por qué no usa también este de acá, pues sintió que la presidenta merecía mostrar o exhibir un reloj, digamos más acorde con lo que él entiende lo que es la primera magistratura del país. La visita y le ofrece, ha sido sucesivo”, sostuvo el abogado al dominical Panorama.

Reuniones de trabajo

Dijo también que todas las visitas que Oscorima realizó a Palacio fueron en calidad de gobernador regional y que el tema de los relojes se trató durante pausas en sus reuniones de trabajo.

“No ha ido a ofrecer ningún reloj. En medio de las reuniones de trabajo ha surgido esta situación. Se hace un alto, las conversaciones políticas no son rollos que se desarrollan, que se tiran sobre una mesa. Hay momentos en los que se detienen y se conversan otros temas”, comentó.

Humberto Abanto añadió que los otros dos relojes fueron entregados también como un préstamo, aunque no precisó la motivación del gobernador Oscorima.

En el reportaje se menciona que la última de estas reuniones se habría dado el pasado 14 de marzo y que 9 días después, la mandataria suscribió el decreto de urgencia 006-2024, con el que otorgaba 100 millones de soles al Gobierno Regional de Ayacucho.

La transferencia fue realizada para ejecutar el proyecto de mejoramiento y ampliación de la prestación de servicios deportivos en el estadio Cuna de La Libertad Americana del Complejo Venezuela, en el distrito de Ayacucho, en la provincia de Huamanga.

Quiso obsequiar un Rolex a la presidenta

El último viernes, Humberto Abanto indicó en RPP que el gobernador Oscorima sí compró un reloj Rolex con intención de regalarlo a la jefa del Estado, pero que ella le rechazó el presente y él insistió en que se lo quede como un objeto “prestado”.

"El primer reloj, del que mucho se habla, del 31 de mayo, en realidad el señor Oscorima lo compró con el propósito de regalárselo a la señora presidenta, fue su intención. La señora fue muy firme en decirle: 'Me pones en un problema, porque tengo que declararlo. ¿Cómo voy a explicar que tengo esto? Me queda claro que la presidente le dijo: 'No, yo no puedo'", expresó en el programa Nunca es tarde de RPP TV.

En esa línea, el letrado dijo que Oscorima incurrió en un error político al entregar este reloj, pues ello ha derivado en una investigación contra la presidenta Dina Boluarte, quien reconoció el préstamo de los relojes y que ya los había devuelto.