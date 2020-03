Luego de que el Poder Judicial rechazara el pedido de prisión preventiva en su contra, el exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon volvió a negar que haya recibido dinero de la constructora brasilera Odebrecht como soborno para el proyecto Olmos en esta región durante su gestión.

En entrevista con RPP Noticias, Simon Munaro aseguró que el proyecto Olmos, en el norte del país, fue "absolutamente limpio". En ese sentido, negó que Pablo Enrique Salazar, exgerente del proyecto Olmos, haya recibido US$100 mil del exdirectivo de Odebrecht a pedido suyo, tal como lo reveló el exfuncionario.

"Él dice que recibió entre 90 y 100 mil dólares, yo le digo que yo no he recibido ni un centavo. Nunca Odebrecht me ofreció plata a mí, nunca se la pedí. Nunca me dijo Barata 'he dejado plata para tu campaña'. Yo niego que haya pedido plata a Barata y lo he dicho en todos los idiomas. Lo que sí es cierto es que le encargué al ingeniero Salazar que pueda buscar economía para la campaña, pero jamás (le dije) 'anda ve a Barata y pídele dinero', explicó.

Simon Munaro también consideró que el fiscal José Domingo Pérez actuó con "malicia" cuando reveló que durante un allanamiento a su casa se encontró una invitación a nombre de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, para el matrimonio de su hijo en el año en que era gobernador regional y se venía ejecutando el proyecto Olmos.

"En el 2007 no se sabía nada de esto, para empezar, y es una lista de mil personas donde estaba gente tan disímil con todas las personalidades que podían ir (…) Hay que ser sincero, de las mil invitaciones lo que estás buscando no solamente es la presencia de los invitados sino el regalo que se le pueda dar. Barata no fue", señaló.

En otro momento, Simon reconoció que se comunicó por teléfono el pasado 2 de febrero con Salazar; sin embargo, negó que le haya ofrecido endosar al ya fallecido exasesor de la PCM Javier Málaga el dinero entregado por Jorge Barata, tal como reveló el fiscal Pérez durante la audiencia en la que la jueza María Álvarez rechazó el pedido de prisión preventiva.

"Lo malo es que en todos estos procesos los fiscales tienen la oportunidad de hablar y decir 'esto es así', y los que estamos encerrados no podemos hablar. Entonces queda en la opinión pública y eso es lo más triste y dramático (…) Ya es tiempo que el Estado a los internos les den condiciones de vida por lo menos humana", dijo.

De igual modo, el ex primer ministro cuestionó el uso de la prisión preventiva en los casos de otros líderes políticos como Ollanta Humala, Nadine Heredia y Keiko Fujimori, cuyos casos todavía están en proceso de investigación. "Tú los estás condenando antes de tiempo. ¿Qué pasa si soy inocente, perdí 3 años de mi vida?, reprochó.