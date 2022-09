Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo. | Fuente: Facebook Yenifer Paredes

La cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, habría empleado sellos de exautoridades de la comunidad campesina de Lanchepampa, en Cajamarca, para presuntamente direccionar la adjudicación de una obra al empresario Hugo Espino. Esto según reveló el programa dominical Punto Final. Ella actualmente cumple 30 meses de prisión preventiva.

Lo que habría realizado Paredes Navarro era favorecer a Espino para la aprobación de un proyecto de agua y saneamiento de S/. 4 millones en Lanchepampa. Segundo Bustamante, quien fue presidente de las rondas campesinas el año pasado, indicó que la misma cuñada del mandatario pidió a las autoridades de esa comunidad sus sellos para sacarles una copia que nunca entregó y les aseguró que estos trabajos en la zona estaban garantizados.

Durante el allanamiento de la Fiscalía a la casa de Yenifer Paredes, en agosto pasado, se hallaron los sellos del agente municipal, del teniente gobernador y del presidente de las rondas campesinas de Lanchepampa. Los mismos que, con firmas incluidas, aparecen en el acta de socialización del millonario proyecto de saneamiento.

Segundo Delgado Cabrera, quien tuvo el cargo de agente municipal de Lanchepampa desde enero hasta diciembre del 2021, negó en el programa que él haya estampado su sello y su firma en el acta de socialización de la obra que data del 5 de febrero de este año.

“Esto no, esto no es mi DNI y tampoco es mi nombre. Yo no me llamo Eduardo, yo soy Segundo. Esto dice Eduardo (en el documento), ya ahí ya no era agente. Cada diciembre, fin de año, se cambia la junta. Eso es anual, al año”, aclaró a Punto Final.

Fiscalía culminó incautación de cámaras de seguridad

El personal del Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), culminó la mañana del sábado el operativo en Palacio de Gobierno para incautar las filmaciones y grabaciones de las cámaras de seguridad.

La diligencia en la sede de Gobierno, que ha estado a cargo del fiscal Jorge Amado, había iniciado la tarde del viernes y duró 16 horas en total.

Los fiscales Jorge García y José Luis Quispe, quienes estuvieron a cargo del operativo, se llevaron una serie de documentos y las imágenes de las cámaras de seguridad, que servirán para determinar si Yenifer Paredes fue encubierta el día en que se dispuso su detención preliminar.

Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo, señaló que durante el allanamiento no estuvo presente la defensa de la hermana de la primera dama, Lilia Paredes.