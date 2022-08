Yenifer Paredes, cuñada del presidente de la República, Pedro Castillo. | Fuente: AFP

Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, dijo este viernes que siempre ha colaborado en la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de lavado de activos y otros en agravio del Estado.



"Desde un inicio que se me ha hecho saber de este caso he estado colaborando con la justicia, he acudido a la Fiscalía, al Congreso y siempre he estado dispuesta a dar mis declaraciones. Es más, estoy aquí 10 días y solamente me han citado 4 veces para hacer las respectivas declaraciones, el resto del tiempo he estado acá y no se ha hecho tanto como el señor James (Reátegui Sánchez), fiscal, lo menciona. Pero de todas maneras estoy presta siempre a colaborar y a saber que se cumplió el plazo que se ha establecido en la resolución N.º 13", señaló durante una audiencia en la que el Ministerio Público dio a conocer que ingresó un requerimiento 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Yenifer Paredes permanece aún bajo detención preliminar desde el pasado 10 de agosto, cuando se entregó a las autoridades del Ministerio Público, luego de que el Equipo Especial de Fiscales y la Policía no la encontraran durante un operativo en Palacio de Gobierno el 9 de agosto.

Pese a que se entregó a las autoridades del Ministerio Público, su abogado José Dionisio señaló que "de ninguna manera" su patrocinada intentaría acogerse a una colaboradora eficaz como parte de la investigación que se le sigue por el presunto tráfico de influencias por supuestamente ofrecer una obra de saneamiento en Cajamarca.

RESPONDE AL MANDATARIO

La titular del Poder Judicial, Elvia Barrios, respondió la tarde de este viernes al mandatario Pedro Castillo, quien recientemente denunció un supuesto "hostigamiento judicial" en su contra.

"Ni hostigamiento judicial, ni persecución política. El presidente debe tener mesura en sus expresiones y recordar que el Poder Judicial responde a los pedidos del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal", dijo a través de su cuenta de Twitter.

El jefe del Estado, Pedro Castillo, denunció "hostigamiento judicial" y "penal" en vísperas en una actividad oficial en la región de Chiclayo después de que la Fiscalía le abriera una sexta investigación preliminar por el presunto delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.

"Sigue el hostigamiento hoy, el hostigamiento judicial, penal, no les importa quebrar a la familia, no les importa dejar a nuestros hijos huérfanos, se han diseñado una situación con la finalidad de quebrarnos", manifestó.

El objeto de la pesquisa, en la que está incluido el ministro Geiner Alvarado, está referido a las obras adjudicadas en las provincias de Chota-Cajamarca y Cajatambo-Lima.