Yenifer Paredes y José Medina ingresaron al penal Ancón II tras dictarse 30 meses de prisión preventiva en su contra

José Medina y Yenifer Paredes ingresaron esta madrugada al penal Ancón II | Fuente: Justicia TV

Esta madrugada, Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, y José Medina, alcalde de Anguía, fueron trasladados al penal Ancón II desde la sede de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ubicada en la av. España en Lima.

Al promediar la 1am., a bordo de un vehículo policial de lunas polarizadas, ambos ingresaron a dicho centro penitenciario, donde permanecerán en la carceleta del Inpe hasta que dicha institución dé a conocer el penal donde cumplirán los 30 meses de prisión preventiva que fueron dictados en su contra este domingo.

La resolución judicial

Yenifer Paredes, cuñada del mandatario Pedro Castillo, y el alcalde del distrito de Anguía, José Nenil Medina, son investigados por el presunto delito de organización criminal y otros.

Durante la lectura de resolución, se indicó que se cumple el peligro de fuga y obstaculización a las investigaciones por parte de Yenifer Paredes, tras la demora en las diligencias que se hicieron en Palacio de Gobierno, desaparición de videos y pedir que no difundan sus visitas en Anguía. Además, refirió que no tiene arraigo domiciliario ni por vínculo familiar ni por trabajo, por lo que no se asegura su sometimiento al proceso.

En el caso de José Medina, el juez Johnny Gómez Balboa concluyó que existe un alto peligro de fuga, obstaculización y destrucción de prueba.

El juez Johnny Gómez Balboa precisó, en la lectura de la resolución, que la prisión preventiva de Yenifer Paredes y José Medina Guerrero vencerá el 9 y 8 de febrero del 2025, respectivamente.

El magistrado consideró que los 36 meses solicitados por la Fiscalía no eran razonables, pues no se justificó la necesidad, por lo que solo concedió un plazo de 30 meses. Esto provocó que el Ministerio Público también apele el fallo al igual que los abogados de Paredes y Medina.

La tesis fiscal

El Ministerio Público había señalado en su tesis fiscal que Yenifer Paredes sería la "lobista" principal y su hermana, la primera dama Lilia Paredes, la coordinadora dentro de una organización criminal que estaría liderada por el propio mandatario.

Según sustentó el fiscal a cargo, en el caso conocido como 'El cajero y la cuñada' o 'caso Anguía', la organización criminal tendría como cabeza el presidente Pedro Castillo, quien, según el Ministerio Público, trabajaba coordinadamente con el entonces ministro de Vivienda Geiner Alvarado, actual titular del MTC.

En esta trama que se veía en el Ministerio de Vivienda también figurarían como coordinadora la primera dama Lilia Paredes, como operador al alcalde de Anguía, José Nenil Medina, como lobbista principal a Yenifer Paredes y como testaferros a los hermanos Espino Lucana.













