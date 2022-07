Zamir Villaverde no acudirá a citación con la Fiscalía este martes

La semana pasada denunció un reglaje por parte del gobierno | Fuente: Twitter Zamir Villaverde

El investigado Zamir Villaverde no acudirá este martes 19 de julio a la Fiscalía de la Nación para rendir su declaración en calidad de testigo como parte de la investigación preliminar seguida al presidente Pedro Castillo, por una presunta injerencia de su gobierno en el proceso de ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en 2021

Mediante un escrito presentado por su defensa legal, RPP pudo conocer que Villaverde, quien años atrás fue condenado a cuatro años de prisión por los delitos de colusión y uso de documentos falsos en agravio del Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena), precisó que recién este lunes fue notificado sobre dicha citación fiscal para que rinda su testimonio en este caso.



En el mismo documento, Zamir Villaverde solicita al despacho de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se reprograme esta diligencia para una fecha próxima.

La semana pasada, el investigado salió en libertad del penal de Ancón luego de cumplir unos meses de prisión preventiva por el caso Puente Tarata III.

La titular del Ministerio Público determinó hace unos días que el Presidente Pedro Castillo debe rendir el día 04 de agosto su declaración indagatoria como parte de esta investigación preliminar que se le inició por los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del estado.

Quién es Zamir Villaverde

El investigado Zamir Villaverde fue expulsado de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) por haber cometido actos delictivos junto a otros suboficiales durante sus días de franco.

Y no solo ello, según La República, en 2007 estuvo preso por participar en un asalto a balazos de una pizzería en el distrito limeño de Miraflores con una banda de delincuentes. Por este hecho, en 2009, fue condenado a 10 años de cárcel en el 2009 por el delito de robo agravado.

Villaverde: "Pedro Castillo es líder de una organización criminal"

El investigado Zamir Villaverde dio una entrevista en RPP y negó haberse beneficiado de alguno de los hechos ilícitos que vinculan al presidente Pedro Castillo; sin embargo, aseguró haber sido testigo de hechos que comprobarían la tesis de la fiscal Karla Zecenarro respecto a que el jefe de Estado "es líder de una organización criminal conjuntamente con su familia y personas allegadas".

"No digo que todo esto fue legal (caso Puente Tarata). La empresa que ganó no recibió ningún dinero del Estado, no pagó ningún dinero de coima, pero sí han habido actos indebidos, ilícitos, dentro de la investigación del caso Tarata, y a través de esos actos ilícitos es que se ha podido dar información para que pueda abrir (una investigación) contra el presidente", indicó Villaverde.

Por otro lado, reconoció haber cometido un error al involucrarse con Juan Silva y Bruno Pacheco, ambos están prófugos de la justicia.

"Si he cometido un error, lo acepto, el haberme involucrado con estas personas: el señor Bruno Pacheco, Juan Silva (prófugo exministro), los sobrinos y muchas personas más que van a ser producto de una investigación en el Ministerio Público. Con la información que he dado en el caso Puente Tarata me corresponde el beneficio premial, pero por el bien del país (…)", añadió.