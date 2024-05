Zoraida Ávalos indicó que solo falta una resolución para ser reincorporada: "La ejecución es inmediata"

Judiciales Ávalos dijo que no se puede tener una sentencia si el hecho no ha sido tipificado, situación en la que habría incurrido el Congreso

La recientemente reincorporada fiscal suprema, Zoraida Ávalos, señaló que solo hace falta una resolución del Ministerio Público para cumplir con la formalidad y poder volver a sus funciones, ya que la sentencia de la Corte Superior de Justicia es de cumplimiento obligatorio.

"Una vez que tú tienes una sentencia estimatoria en primera instancia, la ejecución es inmediata. Entonces, yo supongo que el el Ministerio Público tendrá que reincorporarme (...). La sentencia es de cumplimiento obligatorio", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"Yo, como ya estoy nombrada, (tiene que haber una resolución del Ministerio Público) para designarme al despacho, porque en ese momento mi despacho está siendo ocupado por una adjunta suprema. (El plazo es) lo que demore. Pero ya es una formalidad", agregó.

El Ministerio Público "está pasando un momento crítico, pero nos vamos a levantar"

En otro momento, dijo que no se puede tener una sentencia si el hecho no ha sido tipificado, situación en la que habría incurrido el Congreso.

"El mismo Tribunal Constitucional, en una sentencia, la 003-2022, ha dejado claramente establecido que, si bien es cierto, las decisiones del Congreso de tipo de corte político no se pueden estar realizando en sede judicial, a excepción de cuando se violan derechos fundamentales, que es el caso mío: se ha violado el derecho a la motivación", manifestó.

"Tú no puedes sentenciar y condenar a una persona por un hecho que no ha sido tipificado previamente. Ellos han dicho en la sentencia que no se especifica de manera clara y concreta cuál sería la conducta que constituye infracción constitucional. No lo han dicho", aseveró.

Además, indicó que si bien el Ministerio Público pasa por momento crítico, no considera necesaria una reorganización.

"Bueno, yo jamás estaría de acuerdo. Ya lo he dicho. Yo no creo que en el Ministerio Público las cosas están como dicen ellos. Como en toda institución, hay personas que fallan; fallan en el Congreso también, y no por eso hemos pedido una reorganización del Congreso. (...). Creo que está pasando un momento crítico, pero yo pienso que nos vamos a levantar", finalizó.