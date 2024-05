Zoraida Ávalos: "El Poder Judicial ha demostrado que todavía hay espacios de autonomía e independencia"

Judiciales Zoraida Ávalos saluda decisión del Poder Judicial para reponerlo en el Ministerio Público

Zoraida Ávalos aseguró estar muy contenta y satisfecha luego de que la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia ordenara su reincorporación como Fiscal Suprema del Ministerio Público. Ella recalcó que el Parlamento nunca respetó sus derechos fundamentales al inhabilitarla el año pasado.

"Alegría y satisfacción luego de estar once meses inhabilitada injustamente. Felicitar al Poder Judicial porque ha dado muestras de que todavía hay espacios de autonomía e independencia, porque si bien es cierto que nadie niega que el Congreso pueda hacer control político, siempre tiene que hacerlo respetando los derechos fundamentales de la persona", expresó en su primera entrevista a RPP tras conocerse la noticia.

Ávalos manifestó que ella fue sancionada políticamente por el Congreso, basándose en artículos "abstractos" para sacarla del Ministerio Público.

"Nadie puede ser condenado por un hecho que al cometerse no tenía tipificación y el artículo por el cual me sancionaron era uno en abstracto, que decía era deber del Ministerio Público investigar, pero nada más. Y por el mismo hecho me denuncian, me levantan el antejuicio y me denuncian por retardo, demora y rehusamiento que yo he explicado varias veces que en el Poder Judicial ya han declarado fundada mi excepción considerando que es un hecho típico", añadió.

Zoraida Ávalos manifestó que aún no recibe la notificación, pero que la espera a más tardar mañana mismo y recalcó que su reposición es inmediata, no pasará por otra instancia.

Analiza iniciar acciones contra congresistas

La fiscal suprema no descartó en la entrevista que comience algún tipo de proceso legal contra aquellos congresistas que estuvieron detrás de su inhabilitación el año pasado en el Congreso.

"Eso es algo que estoy evaluando, pero no quiero adelantar juicio", puntualizó.