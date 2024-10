Almuerzos vegetarianos: Recetas fáciles y rápidas de preparar

Ten en cuenta estos consejos para cocinar almuerzos vegetarianos llenos de sabor y nutrientes.

No hay personas más creativas en la cocina que los vegetarianos. Hacer platillos deliciosos, cargados de nutrientes y en ocasiones de proteína, sin carne, puede ser un verdadero reto. Sin embargo, hoy te traemos almuerzos vegetarianos que pueden salvarte el día.

Si lo de andar creativo en la cocina todos los días no es lo tuyo, siempre puedes copiarte de algunas recetas vegetarianas fáciles y económicas para no pasar hambre en donde estés. En muchos lados, el almuerzo es la comida más importante del día, por eso no hay que quitarle atención.

Almuerzos vegetarianos fáciles: algunas ideas que te sacarán de apuro

A falta de carne, pudiera parecer un desafío conseguir un plato igual de equilibrado empleando otro tipo de alimentos. Nada más lejos de la realidad. Si ya conoces las comidas que sustituyen la carne en el estilo de vida vegetariano, sabrás variar para el almuerzo.

Pimiento relleno | Fuente: Pexels

Pero al inicio puede resultar difícil, ¿verdad? Pues bien, te traemos algunas ideas de recetas vegetarianas fáciles y económicas que te servirán para llevar al trabajo. No tienes que gastar dinero, ni tampoco tener un máster en cocina para resolver.

Hamburguesas de lentejas : pueden suplantar las hamburguesas de carne y aportar mucho sabor. Con un guiso de lentejas bien nutritivo, combínalo con pan rallado para que tenga consistencia y se puedan hacer las formas de discos.

Pasta al pesto : lleva a la licuadora la albahaca, el aceite de oliva, el queso parmesano rallado (o pecorino), las nueces, el ajo y que se combine todo. Luego puedes añadir esta salsa deliciosa a la pasta que prefieras tanto queso rallado como quieras.

Pan pita relleno de verduras : un salteado de verduras y legumbres le dará mucho sabor a tus almuerzos, que luego sirven de relleno para el pan pita, acompañado de quesos o yogur.

Risotto de espinacas : cocina las espinacas y luego usa el caldo para preparar el arroz. Júntalo todo en una salsa de espinacas, queso parmesano y mantequilla, con nueces troceadas como toque final.

Pimientos rellenos: sean de los rojos o de los verdes, puedes vaciarlos y luego rellenarlos con algún guiso vegetariano en donde reinen la soja o las lentejas, junto al queso que más te guste.

¿Qué ingredientes puedo usar para almuerzos vegetarianos altos en proteína?

No es raro que te preocupe cuál puede ser la proteína principal en el plato del almuerzo, y para ello puedes resolver haciendo que el ingrediente principal sea una legumbre con alto contenido proteico como la soja, las lentejas, o los garbanzos.

Si piensas en almuerzos vegetarianos para niños, puedes combinar lácteos de su gusto (queso, leche o yogur) para aumentar la cantidad de sabores en el plato.

Carne de soja | Fuente: Pexels.

El truco para hacer recetas vegetarianas saludables es confiar en lo casero y evitar caer en las comidas comerciales y ultraprocesadas, que aunque sean vegetarianas o veganas, pueden comprometer tu salud por la cantidad de químicos que traen.