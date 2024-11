¡7 días de detox! Con estas recetas podrás depurarte de los excesos

¿Quieres un menú detox para una semana? Aquí encontrarás una propuesta interesante, basándonos en lo que dicen los estudios sobre las dietas detox.

Si has tenido varios días de exceso y ahora quieres tener una alimentación más saludable, puedes empezar con una dieta centrada en frutas y vegetales. Aunque muchos buscan un menú detox para una semana, lo cierto es que la efectividad de esta dieta no ha sido probada científicamente.

De hecho, puede tener algunos riesgos si no comes la suficiente cantidad de alimentos necesita tu cuerpo. Pero no te preocupes, todavía puedes hacer una dieta saludable, especial para limpiar tu organismo, sin ponerte en riesgo. Te diremos cómo.

Menú detox para una semana

Para un menú detox que te dure una semana, debes combinar sabiamente ingredientes sanos como muchos vegetales, fuentes de carbohidratos apropiados (arroz integral, quinoa, lentejas, garbanzos, etc.), al igual que carnes blancas o legumbres que aporten las suficientes proteínas en el asunto.

Esta es nuestra sugerencia para que empieces la semana desintoxicándote:

Lunes:

Desayuno : Batido verde con un wrap de jamón y queso.

: Batido verde con un wrap de jamón y queso. Almuerzo : Ensalada de quinoa y lentejas, con aguacate, zanahoria y limón.

: Ensalada de quinoa y lentejas, con aguacate, zanahoria y limón. Cena: Sopa de calabaza y jengibre con pollo a la plancha.

Sopa de calabaza | Fuente: Pixabay.

Martes:

Desayuno : avena con leche de almendras, semillas de chía y frutos rojos + huevos revueltos.

: avena con leche de almendras, semillas de chía y frutos rojos + huevos revueltos. Almuerzo : ensalada de hojas verdes con aderezo de aceite de oliva y vinagre de manzana + pollo asado.

: ensalada de hojas verdes con aderezo de aceite de oliva y vinagre de manzana + pollo asado. Cena: salmón al horno con espárragos.

Miércoles:

Desayuno : tostada integral con aguacate, tomate y atún.

: tostada integral con aguacate, tomate y atún. Almuerzo : ensalada de garbanzos con quinoa, pepino, tomate y limón.

: ensalada de garbanzos con quinoa, pepino, tomate y limón. Cena: sopa de zanahoria y jengibre con pechuga de pollo a la plancha.

Jueves:

Desayuno : smoothie de piña, pepino y espinacas + tortilla integral con pollo desmenuzado.

: smoothie de piña, pepino y espinacas + tortilla integral con pollo desmenuzado. Almuerzo : tacos de lechuga con pollo a la parrilla y arroz integral.

: tacos de lechuga con pollo a la parrilla y arroz integral. Cena: pechuga de pavo al horno con batata y ensalada fría.

Viernes:

Desayuno : yogur griego con granola casera y bayas.

: yogur griego con granola casera y bayas. Almuerzo : ensalada de arroz integral, aguacate y tomates cherry + pescado a la plancha.

: ensalada de arroz integral, aguacate y tomates cherry + pescado a la plancha. Cena: sopa de col rizada y zanahoria con pollo asado sin piel.

Ensalada de quinoa | Fuente: Pixabay.

Sábado:

Desayuno : batido de mango y espinacas + tostadas integrales con atún.

: batido de mango y espinacas + tostadas integrales con atún. Almuerzo : ensalada de pollo, pepino, tomate y cebolla con aderezo de aceite de oliva + quinoa cocida.

: ensalada de pollo, pepino, tomate y cebolla con aderezo de aceite de oliva + quinoa cocida. Cena: salmón a la parrilla con espárragos.

Domingo:

Desayuno : avena con leche de almendras, almendras y frutos rojos + huevos revueltos y tortilla integral.

: avena con leche de almendras, almendras y frutos rojos + huevos revueltos y tortilla integral. Almuerzo : sopa de lentejas con espinacas y arroz integral.

: sopa de lentejas con espinacas y arroz integral. Cena: ensalada de atún con garbanzos y verduras.

Después de seguir este menú detox para una semana, puedes ir retomando tu alimentación normal, o modificarla si crees que te hacen falta más verduras en tus platos más usuales.

¡Dale más color verde a tu dieta para nutrirte adecuadamente!