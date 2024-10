Así puedes preparar Popeyes sin preocuparte por las calorías

¿Te apetece la comida para adultos de Popeyes? Hazlas en casa y más saludables sin perder el rico sabor de estos platos, usando estas recetas.

No hay platillo que no se pueda reproducir en la cocina, venga del restaurante que venga. Quedó claro con las recetas de Five Guys que se pueden hacer en casa, y ahora te traemos otra entrega en donde podrás probar la comida para adultos de Popeyes sin moverte del hogar.

5 comidas para adultos de Popeyes que puedes hacer en casa

El menú de Popeyes no es original, pues se considera una de las tantas franquicias de restaurantes en donde brilla el pollo frito. Esto no les quita nada de atractivo, al contrario. El sabor de sus platos es suficiente para tener a más de un fan, y lo bueno es que cada receta se puede hacer en casa, tal como verás a continuación.

1. Pollo frito crujiente estilo Popeyes

El pollo frito es el plato insignia de Popeyes, y su gran sabor, al igual que la textura crujiente, los hace una sólida opción para niños y adultos. Por suerte, puedes hacer la misma receta en tu cocina, con los tips importantes para que te quede igual de bien, siguiendo el video del canal Recetas de casa de LM:

2. Sándwich de pollo frito estilo Popeyes

¿Es un sándwich o una hamburguesa? Sea como sea, se trata de una receta magnífica en donde combinas lo mejor del pollo con lo mejor del pan. No te pierdas la receta del canal Rodo Comida Universal, en donde puedes seguir un paso a paso sumamente sencillo:

3. Papas fritas extracrujientes de Popeyes

Todas las papitas fritas de los restaurantes en Estados Unidos tienen una magia poderosa que hace que cualquier persona las ame. Popeyes no es la excepción. Por suerte, su secreto poderoso no es tan difícil de conocer y reproducir, si tienes al guía indicado que te revele cada paso a seguir. El canal JohnJohn Burguer es uno de esos privilegiados:

4. Cheesecake de manzana y caramelo de Popeyes

El postre no puede faltar por nada del mundo, y uno muy amado en Popeyes es el afamado cheesecake de manzana y caramelo. ¿Y es que a quién no le provoca una tarta de queso bien fría y dulce? Después de una comida con pollo frito y algo de picante, sienta de maravilla. No te pierdas la receta del canal Cocina con Gabby:

5. Limonada con fresa al estilo Popeyes

Una bebida que equilibra la balanza después de una comida consistente, es la limonada. Esta opción refrescante y muy sabrosa, combinando el sabor cítrico con la fresa, se puede preparar en casa con pocos ingredientes, tal como enseñan en el canal de El Guzii:

Ahora podrás preparar tu propio menú con la comida para adultos de Popeyes sin salir de tu casa. Aprovecha para adaptar cada receta y hacerla más al gusto de tus familiares, o con sustitutos para que sean saludables. ¡La imaginación es el límite!