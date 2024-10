Cómo cocer huevos perfectos: Guía paso a paso

Aprende la forma correcta de preparar huevos cocidos para tus desayunos o cenas.

El arte de preparar huevos cocidos perfectos no se domina en el primer intento. Aunque son de los ingredientes más fáciles de hacer y pueden incluirse en cualquier comida (vale para desayuno, almuerzo, cena o merienda). Sin embargo, si no tienes la técnica adecuada, es posible que no te queden tan bien.

Para aprender a hacer huevos cocidos como Dios manda, lo único que necesitas es descubrir los trucos que te contaremos en este artículo.

¿Cómo cocer huevos duros y que se pelen bien?

Para saber cómo hacer huevo duro en olla, solo necesitas huevos frescos del día, que estén a temperatura ambiente y una olla.

Hierve agua en una olla y añade una pizca de sal. Añade los huevos con la cáscara, previamente lavados. Espera el tiempo de cocción en el que quieres que te queden los huevos y retira del fuego. Coloca los huevos duros en un bol con agua fría y/o hielo.

Este último paso es para que el calor se disipe de inmediato y los huevos cocidos no continúen haciéndose. Ten en cuenta que el tiempo de cocción del huevo duro para que te quede hecho por completo es de 12 minutos, pero también puedes jugar con los tiempos si deseas otro tipo de consistencia.

Puntos de cocción del huevo duro

Ahora viene el truco: para definir la consistencia de tus huevos, necesitas jugar con los tiempos. Hay personas que prefieren los huevos cocidos a un punto medio, en el que la yema queda aguada o jugosa. Otros prefieren los huevos duros cocidos por completo. Te contamos cómo lograr el resultado de tu preferencia.

3 minutos : te quedará lo mínimo de cocido, con la yema bien líquida.

6-7 minutos : es el tiempo ideal para los huevos escalfados , esos que quedan con la yema medio suave y algo jugosa.

8-9 minutos : en este punto, la consistencia es un poco más firme, pero sin que esté 100% cocido.

10-15 minutos: huevos duros bien cocidos para los que no son quisquillosos con la consistencia de la yema.

¿Cuánto tiempo debe pasar el huevo duro en agua fría?

Con dejar el huevo duro por 1 minuto en agua fría es suficiente para empezar a pelarlo. El objetivo de esto es que corte el calor por el que estuvo siendo sometido el huevo para evitar que se pase de cocción. Si el agua está lo suficientemente fría, será muy poco tiempo el que se requiera para esperar a pelarlo.

Huevos Mollet | Fuente: Unsplash.

Huevos duros pelados. | Fuente: Pixabay.

¿Cómo pelar los huevos cocidos sin fallar?

La forma más fácil y común es la de dar golpecitos suaves a la cáscara para que comience a agrietarse por todas partes. Luego, con los dedos vas removiendo las piezas rotas con mucho cuidado.

Eso sí, ten en cuenta que hay una suerte de película blanca que separa la cáscara del huevo y esa también tienes que removerla; esto hará más fácil el proceso de pelar los huevos cocidos sin que te lleves trozos del alimento en el camino.

Los huevos cocidos tienen muchos beneficios nutricionales y sirven como complementos para las comidas; anímate a hacerlos sin miedo.