Amazon prime video | Fuente: Difusión

Amazon Prime es una plataforma muy popular que muchos usuarios utilizan activamente para ver películas, series originales de Amazon y documentales, como todas suscripción, existirán ocasiones en las que por alguna razón se desea dar de baja a la suscripción, ya sea por motivos económicos, o porque no la plataforma no fue lo suficientemente atractiva. Aprender a desactivarla de forma correcta asegurará que no se hagan cargos en la cuenta bancaria.

Desactivar la cuenta de Amazon Prime es un procedimiento sencillo y que explicaremos brevemente líneas abajo.

Cancelar Amazon Prime Video de manera fácil

Iniciar sesión en la plataforma de Amazon.

La opción Cuentas y listas, se encuentra en la parte superior de la plataforma.

Pulsa sobre ella, aparecerá un menú flotante con la opción Mi Suscripción Amazon Prime.

Al hacer clic, te llevará a una ventana configurar cuenta de Amazon Prime.

Y como última opción finalizar mi cuenta.

Dato adicional

Amazon intentará convencerte de que no procedas con tu baja ofreciéndote beneficios y descuentos a tu suscripción, de esta manera lograría extender el vínculo comercial.

Para omitir la ventana ya antes mencionada, dale clic al botón terminar mis ventajas.

Por segunda vez Amazon Prime te planteará cambiar de membresía.

Si deseas continuar con el proceso de desafiliación de la plataforma, pulsa finalizar y de esta manera, tu suscripción queda oficialmente eliminada.

Dato importante

Antes de tomar esta decisión de cancelar tu servicio, Amazon te dará opciones de reembolso sea parcial o integro según el uso que efectuaste en la plataforma.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.