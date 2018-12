Hay aplicaciones gratuitas que mejorarán tu experiencia de uso en el smartphone | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: monkeybusinessimages

Las fiestas de fin de año no solo son sinónimo de buenos deseos y regalos altruistas. Hay que reconocer que, aprovechando algún ingreso extra, también es una época muy fuerte para la renovación de smartphones. A diferencia de un modelo adquirido por necesidad, debido a un robo o por daño, estos teléfonos son compras más pensadas y calculadas en base a la potencia, el diseño y otras condiciones.

Sin embargo, un grave problema suele ser la enorme cantidad de aplicaciones a usar. La propuesta, tanto en iOS como en Android, suele ser amplia y hasta confusa, en la medida que muchas aplicaciones hacen lo mismo o cumplen las mismas funciones.

Así como recomendamos no instalar algunas apps bajo ninguna medida, hay otras que sí merecen una oportunidad en nuestro dispositivo. Estas son las 10 aplicaciones que tu teléfono necesita:

Evita llenar de aplicaciones innecesarias tu nuevo teléfono | Fuente: Getty Images | Fotógrafo: KristinaJovanovic

Un editor de fotos: Snapseed. A diferencia de otros editores de fotografía, Snapseed tiene dos características que la hacen imprescindible: no tiene publicidad, y es muy completa. Cuenta con filtros, herramientas y ajustes rápidos.

Un cliente de correo: Outlook. A diferencia de Gmail o el que viene por defecto en Apple, Outlook cuenta con varias herramientas para organizar tu correo en diferentes cuentas, además de tener un sistema de notificación muy eficiente. Otro factor interesante, y que suele pasar bajo el radar de mucha gente, es que te permite administrar suscripciones RSS, y así podrás añadir blogs y noticias a tu revisión diaria de correo.

Un teclado: Swiftkey. Uso Swiftkey desde hace varios años, y ha sido un compañero fiel para la redacción de correos largos con información repetitiva, como direcciones o frases prefabricadas. Es un teclado que aprende cada palabra que añadimos, y añade gestos para una veloz escritura. Lo que me encanta es que es absolutamente personalizable, y hasta recibe dictado por voz.

Un gestor de notas: Google Keep. Si quieres virtualizar tus papelitos en el escritorio, y contar con un sistema que use una versión web eficiente, Keep es un must. Puedes administrar notas por tema, color, compartir proyectos, añadir recordatorios de lugar, hacer listas, monitorear avances, añadir vínculos, poner una tachuela a notas importantes. Es todo un universo de las notitas.

Un procesador de texto: doc.new. Esta no es una aplicación, pero funciona como una. Basta con que abras el navegador de tu teléfono y escribas en la barra de direcciones “doc.new”, y abrirás el procesador de texto de Google. Para esto, necesitas habilitar tus credenciales de Google en la web. Lo bueno es que guarda el documento creado en Google Drive, y puedes abrirlo en cualquier dispositivo.

Un optimizador de espacio: Files. Las aplicaciones para mejorar la RAM o el rendimiento no sirven, y usan demasiado espacio dentro del equipo. Sin embargo, una aplicación para administrar el espacio es necesaria. Ahora, una simple y que no es difícil de usar es Files, de Google. Analiza tu capacidad de disco, mira qué archivos puedes borrar, qué fotos ya están guardadas en Google Fotos y qué archivos están duplicados en tu smartphone. Es algo que debes tener siempre.

Un medidor de velocidad: SpeedTest. Para conocer la velocidad de tu conexión a Internet, SpeedTest ya es un clásico. Te permite conocer tu velocidad de descarga, de subida y el ping (demora entre tu dispositivo y el servidor de Internet). Tiene versión web y en aplicación.

Un medidor de conexión: Datally. El dolor de cabeza de muchos usuarios es controlar un plan de datos con límite. A veces, controlar el consumo de datos en un teléfono suele ser una actividad desafiante, y requiere una mejor asistencia. Para eso, Datally es una gran opción. Esta app te permite colocar límites por aplicación, gestionar límites diarios de consumo y hasta ahorrar datos para emergencias.

Una alarma: Timely. A pesar de que tu smartphone cuenta con alarma, a veces la aplicación no añade características que mejoran la experiencia. En el caso de Timely, reduce el sonido de la alarma cuando agarras el teléfono, tiene métodos menos invasivos para las alertas, configura de manera muy veloz los temporizadores y cronómetros, sincroniza las alarmas con todos tus dispositivos y otras experiencias añadidas para que despertar no sea tan pesado.

Un contador de pasos: Google Fit. Los teléfonos también pueden contar tus pasos para ayudarte a conseguir objetivos. Google Fit es una suite eficiente para cuantificar pasos y distancias recorridas, además de contar las calorías quemadas en esos ejercicios o traslados.