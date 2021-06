Apple TV+ comenzará a cobrar automáticamente por la suscripción desde el 1 de julio | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: James Yarema

Cuando Apple anunció su nuevo sistema de suscripción TV+, la duda evidente era: ¿qué tanto contenido tiene como para pagar al mes? Año y medio después del anuncio, no quedan dudas de que el creciente contenido coincide en un detalle: argumentos de calidad. A partir de julio de 2021, Apple comenzará a cobrar por el acceso.

Vamos despacio. En un comunicado enviado a los usuarios de la plataforma, Apple señala que los usuarios que hemos tenido el acceso libre hasta ahora – en mi caso conseguí validar la suscripción gratuita al usar un iPhone 11 Pro Max en 2019 – comenzaremos a pagar mensualmente para seguir disfrutando de las series.

Apple señala que, en los siguientes meses, el contenido se incrementará con series y películas originales:

“Apple TV+ es la plataforma con el contenido original mejor valorado de todos los servicios de streaming. A la vuelta de la esquina están los nuevos episodios de todas estas favoritas y galardonadas series, que incluyen:

Ted Lasso: comedia ganadora del premio “Critics Choice Awards” protagonizada por Jason Sudeikis — la segunda temporada se estrena el 23 de julio.

The Morning Show: drama ganador del Emmy® protagonizado por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon — la segunda temporada se estrena el 17 de septiembre.

See: un drama distópico protagonizado por Jason Momoa — la segunda temporada se estrena el 27 de agosto.

Truth Be Told: serie ganadora del premio “NAACP® Image” protagonizada por Octavia Spencer y Kate Hudson — la segunda temporada se estrena el 20 de agosto.

El show de Snoopy: nuevas aventuras con el perro más icónico del mundo — los nuevos episodios llegarán el 9 de julio.

Además, próximamente podrás disfrutar de los dramas más esperados, comedias, programas infantiles y algunas de las mejores películas en streaming:

Mr. Corman: protagonizada por el ganador del Emmy® Joseph Gordon-Levitt — la serie se estrena el 6 de agosto.

Fundación: basada en las novelas premiadas de Isaac Asimov — la serie se estrena en septiembre.

El problema con Jon Stewart: el regreso a la televisión tan esperado de esta estrella de la noche — la serie se estrena en septiembre.

The Shrink Next Door: protagonizada por Will Ferrell y Paul Rudd — la serie se estrena el 12 de noviembre.

Greyhound: Enemigos bajo el mar: película nominada al Premio de la Academia y protagonizada por Tom Hanks — ahora en streaming.

Apple TV+: Precio para Perú

A partir del 1 de julio, los usuarios peruanos debemos pagar 16.90 soles para acceder a la suscripción de Apple TV+, y es un cobro que se realizará de manera automática mediante nuestro Apple ID y una tarjeta asociada a nuestra cuenta.

Este pago permite acceder a nuestra cuenta desde varios dispositivos: iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K y HD, Roku, Amazon Fire TV y Chromecast con Google TV, además de los televisores inteligentes de Samsung, LG, Sony, Android y Vizio, en PlayStation, Xbox y en tv.apple.com.

En este caso, podemos compartir la suscripción hasta con 6 personas de la familia. Si no queremos contar con el servicio, debemos cancelar el acceso hasta, por lo menos, un día antes de la renovación automática.