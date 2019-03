La estrella de "The Big Sick" y "Silicon Valley" Kumail Nanjiani presenta "Little America", una serie de antologías sobre inmigrantes que viven en los Estados Unidos. "No son historias de inmigrantes; son historias humanas que muestran a inmigrantes", dijo Nanjiani. Se presentarán inmigrantes de todo el mundo que vendrán a Estados Unidos y estarán escritos y dirigidos por inmigrantes o hijos de inmigrantes.