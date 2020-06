Los asistentes de voz más importantes ya responden acerca de "Black Lives matter" | Fuente: RPP

Las protestas en Estados Unidos tras la muerte de George Floyd han generado diversas respuestas desde el sector tecnológico. Tanto Apple como Google han cambiado el nombre de la calle 16 NW en Washington a “Black Live Matters Plaza” para actualizar los sistemas de navegación en la ciudad, y ahora los asistentes son los que reciben nuevas respuestas para las consultas efectuadas a través de bocinas inteligentes.

De acuerdo con CNBC, los asistentes más importantes del mercado –“Alexa” de Amazon, “Siri” de Apple, “Cortana” de Microsoft y “Assistant” de Google – han actualizado las respuestas en audio respecto al movimiento “Black Lives Matter”. Estos cambios se han realizado a las versiones en inglés de los asistentes virtuales.

Google Assistant. Cuando el asistente de Google es consultado con “Do Black Lives Matter?”, el sistema responde de esta manera:

“Las vidas de los negros importan. Los negros merecen las mismas libertades que todos los habitantes de este país, y el reconocer la injusticia que enfrentan es el paso para solucionarla”.

Debido a las constantes aclaraciones bajo el lema “All Lives Matter”, que minimiza el mensaje del movimiento, el asistente de Google responde:

“Decir ‘las vidas de los negros importan´ no significa que no todas las vidas importen. Significa que las vidas de los negros están en riesgo en situaciones en que otras no lo están”.

Siri de Apple. En el caso del asistente virtual de la manzana, la respuesta es más concreta: “Sí, las vidas de los negros importan” y luego menciona BlackLivesMatter.com como sitio de informes.

Al ser consultada con “All Lives Matter”, Siri menciona: “’Todas las vidas importan’ a menudo se usa en respuesta a la frase ‘las vidas de los negros importan’, pero no representa las mismas preocupaciones. Para obtener más información sobre el movimiento de derechos humanos ‘Black Lives Matter’, visite BlackLivesMatter.com ".

Alexa de Amazon. El asistente virtual de Amazon responde con más argumento a la pregunta: “Las vidas de los negros importan. Yo creo en la igualdad racial. Me solidarizo con la comunidad negra en la lucha contra el racismo y la injusticia sistémicos. Para saber cómo puedes participar, te recomiendo visitar blacklivesmatter.com y NAACP.org”.

Frente a “All Lives Matter”, esta es la respuesta de Alexa: “Todas las vidas importan, sin embargo, las vidas de los negros están en peligro desproporcionadamente en la lucha contra el racismo y la injusticia sistémicos. Para saber cómo puedes participar, te recomiendo visitar blacklivesmatter.com y NAACP.org”.

Cortana de Microsoft. En el caso del asistente incorporado en Windows 10, esta es la respuesta que se obtiene: "Sí. Y ‘Black Lives Matter’ es un movimiento importante que está dando forma a una conversación nacional sobre el racismo ".

En este caso, la respuesta a “All Lives Matter” redirige al post en Wikipedia sobre la crítica a BLM.