Tencent y ByteDance se encuentran en un combate constante por número de usuarios | Fuente: ByteDance

ByteDance, la dueña de TikTok a nivel global, denunció a Tencent por violar leyes antimonopolio en China.

De acuerdo con Bloomberg, ByteDance acusa a Tencent de impedir a los usuarios de las redes sociales WeChat y QQ (ambas de Tencent y con más de 2 mil millones de personas registradas) de acceder al contenido de Douyin (la versión para China de TikTok).

Por lo mismo, ByteDance pide a la justicia que Tencent detenga dichas acciones y pague 14 millones de dólares en compensación.

"Creemos que la competencia es mejor para los consumidores y promueve la innovación", dijo a Bloomberg un portavoz de ByteDance. "Hemos presentado esta demanda para proteger nuestros derechos y los de nuestros usuarios".

China se caracteriza por tener dos sectores con públicos fuertes. Primero, la división de servicios de mensajería y redes sociales (ya que Facebook, WhatsApp o Gmail no funcionan en el país), el cual está liderado por WeChat de Tencent. Por el otro lado está el mercado de videojuego móviles, el más grande del mundo, en el que también Tencent lidera con títulos como PUBG Mobile (una versión exclusiva para China) o Arena of Valor (Honour of Kings). Pese a ello, la explosión de TikTok ha dado un impulso para que ByteDance desee tentar de igual a igual a la otra gigante.

No es la primera vez que Tencent tiene problemas con una empresa compatriota. Hace algunas semanas, sus videojuegos fueron retirados de la tienda de Huawei debido a cambios en sus condiciones de cooperación, las cuales fueron consideradas como "unilaterales".

