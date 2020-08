Graves resultados tras investigación. | Fuente: Unsplash

Más de 500 aplicaciones para dispositivos móviles envían la ubicación GPS de sus usuarios a una empresa estadounidense, Anomaly Six, que acumula los datos de cientos de millones de personas y que trabaja para el Gobierno de Estados Unidos.



Así lo ha advertido una investigación del diario The Wall Street Journal (WSJ), que ha descubierto que Anomaly Six, contratista de agencias de defensa e inteligencia del Gobierno de Estados Unidos, distribuye un kit de desarrollo de 'software' (SDK) que se utiliza en más de 500 apps.

Este elemento, insertado directamente en las aplicaciones móviles, solicita el permiso de los usuarios durante la instalación y posteriormente permite a la empresa estadounidense, con sede en Virginia, acceder a la ubicación GPS de millones de personas.

En el caso de las apps implicadas, estas introducen el SDK pagando una comisión, y posteriormente Anomaly vendía los datos de los usuarios y pagaba una parte de sus beneficios a los desarrolladores del 'software'.

La empresa estadounidense vendía estos datos ubicación a agencias gubernamentales de Estados Unidos y a clientes privados. En el caso de las personas del país norteamericano, aseguran que solamente venden los datos a clientes privados.

La identidad de las 500 aplicaciones con el SDK de Anomaly Six no se ha revelado, pero estas cuentan con cientos de millones de usuarios en todo el mundo, según asegura WSJ. En la mayoría de los casos no informaban de la recopilación de datos GPS en sus políticas de privacidad.

Europa Press

