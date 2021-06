Microsoft añade un editor de fotos en OneDrive | Fuente: RPP

Se demoraron un poco, pero ya está lista. Tras anunciar el fin del almacenamiento gratuito en Google Fotos desde el 1 de junio, las compañías tecnológicas han tratado de atraer usuarios que decidieron dejar el servicio. Microsoft ha dado un paso seguro en ese camino, y ha anunciado la inclusión de un editor de fotos en OneDrive, su sistema de nube.

De acuerdo con la compañía, esta nueva función estará disponible, desde ahora, en dispositivos Android y la versión web de la aplicación: “Estamos lanzando nuevas formas de organizar y ver sus fotos en OneDrive para Android. Nuestras nuevas funciones de edición, organización y visualización te dan el control, para que pueda llevar tus fotografías al siguiente nivel y agregar tu propio toque de estilo”.

Tenemos parámetros para ajustar color, intensidad, brillo, contraste, balance, recorte y filtros | Fuente: Microsoft

A simple vista, nos encontramos con una herramienta para edición básica de fotografías. OneDrive puede guardar los cambios como un archivo nuevo o sobrescribir la imagen original. Si te equivocas en un parámetro, cuentas con un historial de versiones para volver a la foto original.

La privacidad como bandera

En este caso, las fotos editadas serán alojadas en OneDrive. Recuerda que el acceder a la suscripción Office 365 te permite contar con 1TB de almacenamiento en nube, y este sistema cuenta con una función de copia automática.

El sistema permite una copia de seguridad automática de nuestras fotos | Fuente: Microsoft

Microsoft señala que estos datos no tendrán una función adicional en la compañía, y que las fotos alojadas no serán usadas en sistemas internos: “Como siempre, puede esperar que estemos comprometidos con tu privacidad: no escaneamos tus fotos, archivos o contenido personal para orientarle anuncios, y no compartimos tus datos sin permiso”.