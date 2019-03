Disney + alista todo el arsenal de producciones para enfrentar a Netflix | Fuente: Disney

El mundo del streaming de video está a punto de volverse un campo de batalla. La corporación Disney ha anunciado que no irá con media tintas a competir contra Netflix, e incluirá en su nueva plataforma Disney+ todo el catálogo producido hasta la fecha. ¿Qué significa “todo” en una marca como Disney? Pues todas las películas, series, cortos animados y producciones audiovisuales que la casa haya desarrollado desde 1923. Y “todo” también significa la desaparición de “Disney Vault”.

¿Qué es Disney Vault?

Disney Vault es una de las jugadas de márketing más importantes de la marca del ratón. Básicamente jugaba a la disponibilidad de una producción mítica de Disney y la lanzaba al mercado con muy pocos ejemplares. Luego de agotarse el stock, desaparecía del mercado durante 10 años. Tras ese tiempo se volvía a lanzar el material en el formato vigente para saciar la necesidad de los fanáticos. Clásicos del cine como Snow White, Dumbo, y otras tantas, pasaban por este sistema, y Disney era capaz de controlar todo el flujo de producciones con esta dosificación.

Con Disney+, “Disney Vault” dejará de existir. Esta confirmación llega gracias a Bob Iger, CEO de Disney, quien ha declarado a Polygon que este servicio de streaming será un compendio del pasado, presente y futuro de la compañía:

“El servicio combinará lo que llamamos producto de biblioteca, películas y televisión, con un montón de productos originales. Y, en algún momento, poco después del lanzamiento, albergará toda la biblioteca de películas de Disney. Esto significa que las películas de las que habla tradicionalmente que se guardaban en una "bóveda" y se publicaban cada cierto tiempo, estarán en el servicio. Y luego, por supuesto, estamos produciendo una serie de películas originales y programas de televisión originales que también tendrán la marca Disney.”

Cada vez sabemos más detalles de la plataforma, que llegará a Estados Unidos y mercados seleccionados a finales de 2019. Sin embargo, no se habla del precio del servicio. En ocasiones anteriores, el propio Iger ha señalado que costará menos que la suscripción a Netflix, pero se desconoce el costo final y cuándo llegará a nuestra región.

Esta es la lista completa de películas clásicas y actuales que, de momento, incluirá Disney+ en su lanzamiento:

Snow White and the Seven Dwarfs

Pinocchio

Fantasia

Dumbo

Bambi

Saludos Amigos

The Three Caballeros

Make Mine Music

Fun and Fancy Free

Melody Time

The Adventures of Ichabod and Mr. Toad

Cinderella

Alice in Wonderland

Peter Pan

Lady and the Tramp

Sleeping Beauty

One Hundred and One Dalmatians

The Sword in the Stone

The Jungle Book

The Aristocats

Robin Hood

The Many Adventures of Winnie the Pooh

The Rescuers

The Fox and the Hound

The Black Cauldron

The Great Mouse Detective

Oliver & Company

The Little Mermaid

The Rescuers Down Under

Beauty and the Beast

Aladdin

The Lion King

Pocahontas

The Hunchback of Notre Dame

Hercules

Mulan

Tarzan

Fantasia 2000

Dinosaur

The Emperor’s New Groove

Atlantis: The Lost Empire

Lilo & Stitch

Treasure Planet

Brother Bear

Home on the Range

Chicken Little

Meet the Robinsons

Bolt

The Princess and the Frog

Tangled

Winnie the Pooh

Wreck-It Ralph

Frozen

Big Hero 6

Zootopia

Moana

Ralph Breaks the Internet