Disney+ llega este fin de año a Estados Unidos | Fuente: Disney

Hay que separar presupuesto en la tarjeta este 2019. Disney anunció hace unos meses que está preparando un sistema de video streaming para competir con Netflix, Hulu y Amazon Prime Video con contenido original. Este nuevo servicio ha sido bautizado como Disney+, y propone un catálogo fortificado con las adquisiciones de Disney en los últimos años, como Pixar y Marvel, entre otras.

Nuevo contenido original confirmado

En los meses recientes, diversos reportes apuntan a la producción de contenido original para el estreno de Disney+. Las fuentes hablan de hasta 5 programas de TV y 4 o 5 películas en el primer año, pero el material anunciado por Disney es el siguiente:

Una película – sin nombre aun – dentro del Universo Star Wars, en donde se relatan las aventuras del espía rebelde Cassian Andor, personaje interpretado por Diego Luna, y que ocurre antes de los eventos presentados en Rogue One: A Star Wars Story.

Una serie dentro de Star Wars llamada “The Mandalorian”, escrita y producida por Jon Favreau, y que se centra en lo ocurrido luego de la caída del Imperio y previo a la aparición de La Primera Orden, ubicando la historia entre “El Regreso del Jedi” y “El despertar de la Fuerza”

La temporada 7 de la serie animada Star Wars: The Clone Wars.

Una serie de Marvel basada en Loki, y la confirmación de Tom Hiddleston desde Avengers:Infinity Wars en el Universo Marvel.

Una serie basada en el universo de Monsters Inc.

Una serie basada en Hig School Musical

Nuevo contenido original por confirmar

A pesar de las confirmaciones, Disney estaría trabajando en más catálogo para presentar en la plataforma a finales de 2019, entre los que destacan algunas reversiones de clásicos del cine y la TV:

Una película de Don Quijote

Una adaptación de La Dama y el Vagabundo

Una adaptación de 3 hombres y un bebé

Una película de Peter Pan con actores reales

Tres posibles reboots: “Querida, encogí a los niños”, “Juego de Gemelas” y “El padre de la novia”.

Este contenido aun no ha sido confirmado por Disney.

Catálogo existente por confirmar

Los Simpsons habían pronosticado hace años la llegada de FOX a Disney | Fuente: FOX

Hablar de este tema es realmente complejo, porque Disney es dueña de mucho contenido. Esto puede representar un problema, porque los acuerdos de difusión y distribución suelen variar con cada empresa. Estamos hablando de Disney, una empresa que ha ido expandiendo el impacto de su contenido a nivel global. De acuerdo con reportes, se estima que el catálogo de series abarca entre 5000 y 7000 episodios, entre La Casa de Mickey Mouse, Princesita Sofia, Jake y los Piratas, y otros productos presentados por las cadenas.

Otro detalle es la adquisición reciente de Fox, una de las emblemáticas empresas de contenido audiovisual que mantiene canales como FX, NatGeo, Fox Sports y otras. Esto, sumado a que Disney ya cuenta con contenido licenciado por ESPN, Time Warner y ABC, garantiza un catálogo impresionante. Imagina reunir en un solo sistema de entretenimiento bajo demanda a The Simpsons, X Files y otros clásicos de la televisión con temporadas completas.

Las películas de Marvel Studios pasarán a ser parte del catálogo de Disney+ | Fuente: Marvel Studios

Ahora, vamos con las películas. Disney cuenta con un catálogo propio de 500 películas a usar en esta plataforma, pues aun faltan cerrar tratos con las otras distribuidoras dueñas de estas concesiones. Por ejemplo, los 6 filmes originales de Star Wars recién formarán parte del catálogo de Disney en 2024, cuando el trato de TBS por 275 millones de dólares concluya, y así todas las películas originales de la saga vuelvan a Lucas Film, propiedad de Disney Corp.

Por otro lado, Disney tiene el catálogo de Marvel. De hecho, Disney ya cuenta con los derechos de distribución de cada película que Marvel lance al mercado desde este 2019. La primera película de “Capitana Marvel” sería el primer gran estreno de la plataforma, luego de abandonar las salas de cine y que el film aparezca en soporte físico, como DVDs o blurays.

El catálogo que sale de Netflix

Por ahora, Netflix cuenta con parte del catálogo Disney. Este contenido, sin embargo, no es tan extenso e incluye las películas que llegaron al cine desde 2016, ási que no habrá una perdida considerable de material. Este material estará disponible en la aplicación hasta finales de 2019, cuando pase a Disney+. Otras producciones, como las series de Marvel en Netflix, están siendo canceladas, básicamente por un tema de presupuesto y no tanto por una guerra de contenido. Aun no hay confirmación de que es catálogo elaborado en Netflix pueda regresar a Disney+.

Precio y disponibilidad

Este servicio llegará a Estados Unidos a finales del 2019, pero también escalará el modelo a otras regiones, tal y como han hecho plataformas similares en los últimos años, aunque no se conocen fechas exactas para este despliegue. Si bien no hay información oficial sobre el costo mensual, será “más barato que Netflix”, según declaraciones del CEO Bob Iger (no se especificó en esa declaración qué planes han sido considerados para esa comparación).

Lo que tampoco se ha filtrado es el diseño de esta aplicación y las plataformas en que estará disponible. De momento, y según el modelo que desarrollan otras marcas, debería estar presente en Android, iOS, Roku, Windows 10, Amazon Fire TV, Chromecast y Apple TV, además de integrarse con sistemas operativos como webOS, Android TV y Tizen OS.