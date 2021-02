El robo de cuentas se ha incrementado durante la pandemia de COVID-19 | Fuente: RPP

Para muchos, el nombre de usuario es un elemento de identidad que nos ayuda a cobrar relevancia en una red social o entorno digital. Sin embargo, existe un mercado dispuesto a pagar altas cifras por “nombres de usuario” que puedan representar un tópico importante, y que otorgan una especie de status al portador. Este mercado de palabras clave como @anime, @salud o cualquier nombre simple y generalista – en inglés se les conoce como “OG User Names” por “Original Gangsters” – es capaz de generar mucho dinero o, peor aún, interés por parte de delincuentes. Instagram ha decidido no darle terreno a esta práctica.

De acuerdo con el New York Times, Instagram ha comenzado desde hoy a erradicar cuentas OG, tras una serie de investigaciones sobre este mercado de identidades. Parte de esta investigación se dio en ogusers.com, el sitio que más atención obtiene por este tipo de transacciones y que sirvió de lugar de coordinación para el hack masivo contra Twitter que afectó las cuentas verificadas de cientos de personalidades.

La investigación de Instagram determinó que estos nombres son obtenidos mediante extorsión, piratería, chantaje y acoso. Tras obtener las credenciales, los delincuentes suelen ofertar este tipo de usuario por hasta 40 mil dólares al postor correcto.

Entre las técnicas usadas por los delincuentes para el robo de estas cuentas resaltan las estafas mediante el cambio de SIM, un método de ingeniería social que le permite al atacante suplantar la identidad del usuario ante una operadora y obtener el acceso a cuentas mediante SMS.

En los ataques más recientes, sin embargo, la investigación determinó que las extorsiones y amenazadas han comenzado a ser frecuentes como método de convencimiento. Uno de los testimonios recogidos en la nota menciona chantajes con imágenes satelitales.

"Su principal objetivo es hacer crecer sus páginas, y vender estos nombres de usuario OG es un juego para muchos de ellos", dijo Jackson Weimer de 22 años, dueño de @hugeplateofketchup8. “Me enviaron fotos de mi casa en Google Maps. Me dijeron que querían violar y matar a mis padres. Dijeron que me arrepentiré de haber hecho esto. Me enviaron mucho mi dirección y crearon una cuenta 'exponiéndome' en Instagram, donde simplemente publicaban e inventaban mentiras sobre mí ".

"Es básicamente una falta de apoyo y un aumento de las dificultades económicas, específicamente bajo COVID-19", dijo Rachel Tobac, hacker y directora ejecutiva de SocialProof Security. “Es un desafío social el hecho que estos menores están cayendo en delitos cibernéticos como éste. Siempre tendremos delincuentes, pero veremos que las personas, especialmente los menores, recurrirán al ciberdelito cuando no haya un sistema de apoyo o una recesión económica específica que los afecte”.

Instagram comenzó a notar un incremento preocupante de robo de cuentas, y comenzó a trabajar de manera conjunta con Twitter y TikTok para identificar las cuentas en cada plataforma. “Como parte de nuestro trabajo continuo para encontrar y detener el comportamiento no auténtico, recientemente recuperamos varios nombres de usuario de TikTok que se estaban utilizando para ocupar cuentas de forma inapropiada”, señaló un vocero de TikTok en un comunicado. "Continuaremos enfocándonos en adelantarnos a las tácticas en constante evolución de los malos actores, incluida la cooperación con terceros y otros en la industria".