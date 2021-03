Uber y Lyft firman acuerdo para unificar base de datos de agresores sexuales expulsados de sus apps | Fuente: Unsplash | Fotógrafo: Thibault Penin

Las agresiones sexuales no son un tema ajeno en las aplicaciones de taxi a nivel global. Pese a la ilusión de seguridad que el monitoreo constante del viaje brinda, las denuncias por ataques y violaciones no dejan de aparecer en redes sociales. Ante esta situación, Uber y Lyft han decidido anunciar una integración de la base de datos de sus conductores y cruzar información sobre aquellos que fueron expulsados de una app debido a estos crímenes.

Esta decisión forma parte de un programa organizado por HireRight, una compañía californiana que analiza antecedentes de postulantes a empleos. Esta iniciativa permite a la industria compartir datos claves en temas de seguridad para identificar a personal denunciado por asesinato, ataque sexual, físico y otro tipo de atentados a la seguridad de los pasajeros.

Tony West, director legal de Uber, señaló en una entrevista que las medidas de seguridad no pueden ser aplicadas de manera aislada: “A menudo he dicho que la seguridad no debe ser exclusiva. Si bien Uber y Lyft son feroces competidores en muchos frentes, creo que en este tema de seguridad estamos de acuerdo en que las personas deben estar seguras sin importar la plataforma de viajes compartidos que elijan”.

Jennifer Brandenburger, jefa de desarrollo de políticas en Lyft, señaló que “la agresión sexual no se denuncia drásticamente, lo que hace que sea menos probable que estos delitos aparezcan en nuestros rigurosos procesos de verificación y selección de antecedentes”.

Ambas compañías han sido denunciadas en distintos lugares del mundo debido a problemas provocados por algunos socios conductores. En 2018, el primer reporte de seguridad de Uber evidenció más de 3000 reporte de abuso sexual solo en los Estados Unidos, mientras que en diciembre de 2019 Lyft recibió una demanda de 19 mujeres luego de ser asaltadas sexualmente por choferes inscritos en la app.