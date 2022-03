Spotify: ¿Cómo sacarle el mayor provecho a la búsqueda avanzada? | Fuente: Unsplash

Spotify es uno de los gigantes en streaming, albergando a millones de usuarios activos y artistas de todo el mundo. La app es mucho más que álbumes de artistas, pues también se pueden encontrar: podcast de opinión, mixes, playlist y perfiles para compartir con amigos.

¿Cómo realizar una búsqueda?

Realizar una búsqueda en Spotify no debe limitarse sólo a buscar un sencillo, ya que posee una función llamada búsqueda avanzada donde permite al usuario localizar canciones, álbumes, artistas, listas de reproducción, podcast, estados de ánimo, perfiles y hasta géneros musicales. Además, se pueden buscar radios y conciertos.

Otra de las opciones favoritas de los usuarios es la búsqueda de letras de canciones, donde el usuario solo deberá digitar 3 palabras en el buscador principal para que la letra coincida con el texto, aparecerán los mejores resultados y esto permitirá que el usuario encuentre la canción que está buscando.

Spotify también funciona por voz mediante asistentes de teléfonos, relojes inteligentes como Fitbit, y altavoces como Echo Dot de Amazon.

Búsqueda avanzada, la mejor opción para los usuarios



La búsqueda avanzada se ejecutará una vez que el usuario ponga entre comillas ("") el término que desee encontrar, para que Spotify muestre sólo los resultados que correspondan a la referencia, por ejemplo, si se pone "Rock clásico", Spotify solo mostrará todo lo relacionado a Rock clásico, si se desea ser más específico se puede añadir el nombre del artista o año de creación e incluso album (por ejemplo: "Twisted Sister Christmas album").

También se pueden excluir añadir términos de búsqueda, para ello se deberá adjuntar las palabras and (incluir resultados en la búsqueda) y not (no incluir resultados en la búsqueda) que se deben incluir en la búsqueda para mostrar mejores resultados.

Spotify también permite combinar búsquedas se puede utilizar la búsqueda por intervalos de año (ejemplo de 1998 a 2001) e incluso por género y año (Reggaeton del 2011).

