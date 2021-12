Así lucen las mejoras en TikTok. | Fuente: Composición

TikTok está actualizando en uno de sus mayores parches hasta la fecha añadiendo el soporte para para videos en 1080 pixeles, además de la opción de incorporar gifs en edición.

La actualización de TikTok se centra en sus cámaras y herramientas de edición, especialmente en la de la pantalla verde, la que la compañía asegura que es la más usada desde su lanzamiento.

La herramienta, que permite a los creadores posicionarse frente a una foto o video de fondo diferente, ahora admitirá GIF.

TikTok se ha asociado con GIPHY, en particular, una empresa propiedad de Meta (aunque posiblemente no por mucho tiempo). Con la nueva integración, los usuarios de TikTok podrán seleccionar de una biblioteca de GIF para usar como fondo, lo que permitirá diferentes tipos de videos. Por ejemplo, los usuarios pueden grabar videos de "reacción" con un GIF como fondo, o pueden usar la herramienta para mostrar o hacer referencia a un meme en particular.

Carga en HD

TikTok también está lanzando la opción de carga de videos en HD para su app de escritorio, desde donde los usuarios podrán subir videos en 1080p.

Eso sí, la función solo está “en países seleccionados”, por lo que aún no está para todo el mundo ni todos los usuarios.

Otra característica es un nuevo botón de Mejora visual que automáticamente mejorará la exposición del video y las condiciones de poca luz y realizará la corrección de color.

TikTok está lanzando nuevos efectos musicales y de audio, incluidas características divertidas que hacen que las voces u otros sonidos se conviertan en sonidos de animales o en el sonido de un instrumento musical, incluida una flauta o un gato.

Asimismo, de acuerdo con TechCrunch, TikTok está probando “secretamente” una aplicación para streaming en PC y celulares llamada TikTok Live Studio.

