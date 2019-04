Es importante administrar el espacio disponible en nuestro teléfono | Fuente: RPP

El espacio es un asunto valioso en los teléfonos, sobre todo en las gamas más bajas. La oferta se ajusta a pocas gigas disponibles y, en unos casos excepcionales, el uso de una microSD suele ser un salvavidas. Afortunadamente, hay recursos para liberar ese valioso espacio dentro de nuestro teléfono, y maneras simples de administrar el contenido que debemos mantener o borrar.

Piensa en el espacio cuando compres un teléfono. Usualmente, las marcas implementan una capacidad libre para archivos. Un teléfono puede tener desde 8GB de almacenamiento, hasta 512 GB solo en la memoria interna. Sin embargo, tomemos en cuenta que ese es el espacio total de almacenamiento, y es en ese espacio en donde también se instalará el sistema operativo del equipo y las aplicaciones que vayamos a usar. Si decides comprar un teléfono de 8GB de capacidad interna, piensa que el sistema operativo ocupará, seguramente, la mitad. Eso te deja con escasos 4GB de margen en el uso de la data. Si usamos una versión más personalizada de Android, ocupará más espacio en ese disco duro interno. Incluso, un disco interno de 16GB dejaría, al menos, 10GB libres. Eso tampoco es mucho para los juegos, aplicaciones y archivos alojados en el dispositivo.

Los archivos que tu equipo aloja. Esto va más allá de fotos, videos y canciones. Si bien estos formatos también ocupan espacio, hay otras cosas que se alojan en tu equipo. Se le conocen como “archivos temporales”, y se usan para reducir tiempos de carga en tu teléfono. Cada vez que abres Facebook, por ejemplo, la aplicación guarda datos para que abra más rápido en la siguiente sesión. Así ya no tendrá que descargar todo de nuevo, y tu teléfono reaccionará de manera eficiente. Esos archivos temporales deben ser eliminados cada cierto tiempo, porque consumen espacio.

Las aplicaciones. Acá viene lo interesante. Las aplicaciones generan subcarpetas en el directorio raíz de Android. A veces, estas carpetas no son accesibles de manera sencilla, y debemos ir un poco más allá en el directorio. Por ejemplo, Snapseed genera una carpeta para las fotos editadas. Instagram añade una carpeta con ediciones de fotos para Historias y Noticias. WhatsApp separa espacio por categoría, como videos o fotos. Las capturas de pantalla también tienen su propio espacio. Así, podemos enumerar las aplicaciones que abren espacios dentro del dispositivo para almacenar nuestros datos. Además, solemos instalar aplicaciones que raramente usamos. Dejarlas instaladas ocupa bytes valiosos.

Las descargas. Este es otro punto peligroso. Esta carpeta acumula todos los elementos que bajamos de Internet, como documentos en PDF o instaladores. Es una carpeta que siempre debes monitorear.

La multimedia. Esto es relativamente nuevo, pues Spotify y Netflix permiten la reproducción offline de su contenido, lo que es ideal para viajes largos. Sin embargo, esto también consume espacio valioso que no se hace visible en el directorio raíz de los dispositivos.

Si ya has revisado estos puntos, es momento de buscar una solución. De hecho, hay más de una.

Gestores de Android. Por defecto, varias empresas constructoras incluyen una suite para optimizar el dispositivo, y cuentan con optimización de RAM y limpieza del almacenamiento interno, priorizando los archivos temporales. Es bueno que consideres esta opción, cuando compres un teléfono nuevo.

Ten cuidado con las aplicaciones de limpieza. Me declaro enemigo de Clean Master, AIO Toolbox, DU Booster y ese tipo de aplicaciones que te ofrecen mejora en el rendimiento y limpieza eficiente de archivos. No son más que aplicaciones inútiles que quitan espacio valioso y que, paradójicamente, impactan negativamente en el rendimiento del equipo.

Usa la nube. Hoy podemos contar con servicios de nube para realizar copia de nuestra información. En el caso de fotos y mensajes de WhatsApp, Google permite el alojamiento ilimitado y sin consumo de nuestro valioso espacio en Google Drive. Puedes configurar la copia de seguridad de manera diaria y a través del WiFi, y así borrar contenido de tu teléfono que ya está guardado en la nube. Si bien Google Photos funciona con iOS y Android, el backup de WhatsApp solo funciona con los teléfonos del androide. Para los iPhone e requiere comprar espacio en iCloud.

Ok, puedes usar una app. Pero no cualquier app. Te recomiendo Files GO para Android. Google ha desarrollado esta aplicación pensando en lo engorroso que resulta el proceso de limpieza en un teléfono o Tablet. Con Files GO, no solo podrás ver los archivos más grandes alojados en tu equipo. También podrás ver los archivos repetidos en tu disco duro, las aplicaciones que ya no abres y que puedes borrar, los videos y fotos que ya tienes en Google Photos y los archivos temporales e innecesarios. Como complemento, integra una navegación sencilla entre los tipos de archivo que tenemos guardados en el equipo: música, video, fotos, documentos y descargas.

