El competidor de TikTok se está empoderando. YouTube Shorts recibe un inyección monetaria para impulsarlo en la competencia por el dominio de los videos cortos. La compañía presentó su iniciativa YouTube Shorts Fund, un fondo de US$ 100 millones para pagar a creadores de contenido más influyentes para que realicen videos en su plataforma durante el transcurso de 2021 y 2022.

YouTube se comunicará mensualmente con aquellos creadores cuyos videos superan ciertos requisitos para recompensarlos por su trabajo.

La compañía solo ha comunicado su plan financiero y no ha revelado más detalles sobre cómo examinará a los creadores o cómo serán sus planes de pago. Aunque YouTube informa que solo el contenido "original" obtendrá recompensas, no dijo cómo evaluará la verificación para asegurarse que dicho contenido no sea una copia de Reels o TikTok.

Tiene dinero para gastar

Este plan para pagar a creadores de contenido potenciales viene gracias a las ganancias trimestrales de Alphabet, empresa matriz de Google y YouTube, que ha generado US$ 6,01 mil millones de ingresos publicitarios.

Además, Sundar Pichai, CEO de Alphabet, dijo que YouTube Shorts está recibiendo 6.500 millones de visitas diarias a nivel mundial.

La plataforma de videos cortos de YouTube llegó a Estados Unidos a principios de este mes, luego de lanzarse una versión beta a principios de 2021.

