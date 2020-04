Una víctima más que fallece por el nuevo coronavirus en Estados Unidos. | Fuente: Facebook / AFP

Jason Hargrove, un chofer de bus, falleció el jueves en Detroit (Michigan) víctima del nuevo coronavirus (COVID-19), informaron autoridades locales.



Lo indignante de su deceso, uno de los 194 en el condado de Wayne, es que el hombre se quejó hace dos semanas en Facebook Live de una pasajera desconsiderada que no se cubría la boca al toser.

“Hacemos nuestro trabajo como servidores públicos, tratando de ganar dinero honestamente para mantener a nuestras familias. Pero te subes al bus, te paras y toses en repetidas ocasiones sabiendo que estamos en medio de una pandemia. Eso me hace saber que a algunas personas simplemente no les importa”, dijo.

Hargrove aprovechó la transmisión para pedir a las personas que tomen el COVID-19 seriamente y que se queden en casa si no necesitaban salir.

Sentida despedida al chofer, que también era DJ. | Fuente: Facebook / Sakia Danielle Nixon

“Sabía que su vida estaba en peligro trabajando por los ciudadanos de Detroit todos los días por alguien a quien simplemente no le importaba y no tomó el asunto en serio. Ahora ya no está con nosotros”, lamentó el alcalde de Detroit.

Estados Unidos es actualmente el país más afectado por la pandemia del COVID-19 con más de 265 mil casos confirmados. De ellos, 6,766 terminaron en muerte, informa Bing Covid Tracker.