Empleados de Meta sorprendidos por despidos tras recibir evaluaciones positivas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp enfrenta una creciente controversia tras la reciente ola de despidos que ha afectado a empleados que mantenían un historial positivo de desempeño, contradiciendo la narrativa inicial de la compañía sobre eliminar únicamente a trabajadores de bajo rendimiento.

La empresa anunció en enero sus planes de reducir aproximadamente el 5% de su plantilla, una medida que se materializó el lunes con una serie de despidos que han generado confusión y malestar entre los afectados, que se estima ascienden a 3 mil personas.

Meta: de evaluaciones de buen rendimiento a despidos

En una investigación que involucró a ocho empleados despedidos, se reveló que varios de ellos habían recibido calificaciones de "At or Above Expectations" (En o Por Encima de las Expectativas) en sus evaluaciones de medio año durante 2024. Sin embargo, sorpresivamente, estos mismos empleados recibieron posteriormente una calificación más baja de "Meets Most" (Cumple la Mayoría) en las evaluaciones de fin de año, lo que los hizo elegibles para los recortes.

La situación se complica aún más cuando se considera que la directiva interna, compartida por Hillary Champion, directora de experiencia de personas de Meta, permitía a los gerentes incluir empleados de niveles de desempeño más altos si no podían alcanzar sus objetivos de reducción con empleados de menor rendimiento. Esta información, crítica para entender el alcance de los recortes, no fue compartida con la fuerza laboral general.

Los testimonios de los afectados recogidos por Business Insider revelan un patrón preocupante. Un empleado con cuatro años de evaluaciones positivas consistentes fue despedido tras recibir inesperadamente una calificación inferior a finales de 2024. Otro caso notable involucra a un trabajador que fue despedido poco después de regresar de su licencia parental, a pesar de haber recibido una evaluación positiva a principios de 2024.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha estado impulsando una racionalización de la fuerza laboral mientras la empresa invierte miles de millones en inteligencia artificial y realidad virtual. Estos recortes podrían convertirse en un evento anual, según indican las fuentes, mientras Meta busca contratar ingenieros especializados en machine learning.

La respuesta oficial de Meta ante esta situación ha sido firme: "El hecho de que alguien tuviera un historial de cumplir o superar las expectativas no significa que continúe cumpliendo consistentemente con el estándar requerido”, aseguró un portavoz a Insider.

Sin embargo, esta explicación no ha satisfecho a los empleados afectados, quienes expresan preocupación por cómo la etiqueta de "bajo rendimiento" podría afectar sus perspectivas laborales futuras.

Algunos empleados aseguraron no haber recibido ninguna advertencia previa sobre su posible despido, contradiciendo las directrices de la empresa que indicaban que los afectados deberían estar al tanto de su situación a través de conversaciones con sus supervisores. Un caso destacado es el de un empleado que recibió la calificación "Exceeds Expectations" (Excede las Expectativas) en su evaluación de medio año, solo para ver su calificación reducida dos niveles sin explicación alguna.