Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, reduce su patrimonio en 7 mil millones de dólares | Fuente: Facebook F8

Es el peor día para ser Mark Zuckerberg. Tras una serie de calamidades dentro de Facebook que han provocado la mayor caída de servicios en la red social, WahstApp e Instagram, además de una serie de revelaciones contra la compañía y una venta masiva de datos de usuarios, el patrimonio del actual presidente y CEO de Facebook se ha reducido en siete mil millones de dólares solo en estas horas.

La ca´De acuerdo con Bloomberg, la riqueza de Mark Zuckerberg ahora se ha reducido a 120,9 mil millones de dólares, lo que lo convierte en la quinta persona más rica del mundo detrás de Bill Gates.

Esta caída en el patrimonio de Zuckerberg ocurrió tras una masiva venta de acciones en bolsa, que evidenció una reducción del 5% en el valor total de la empresa. Sin embargo, este valor reducido en las arcas personales del fundador de Facebook ya acumula una pérdida de 19 mil millones de dólares en casi tres semanas.

A Facebook se le juntaron todos los problemas

A primera hora, una denuncia efectuada por Frances Haugen, exingeniera de Facebook, fue replicada en medios de todo el mundo. Tras a ver renunciado en mayo del 2021, Haugen expuso documentos filtrados en donde evidenciaban el poco interés de Facebook por controlar discursos de odio y noticias falsas en la plataforma, con el pretexto de “priorizar la ganancia a la seguridad”.

Esta declaración provocó una venta masiva de acciones, en un momento difícil para la industria tecnológica en general. A lo largo de la mañana, otras compañías del bloque “Big Tech” sufrieron una caída entre los 2,4 y 5,8% en el mercado bursátil.

La caída de servicios agrava todo en Facebook



En medio de esa crisis financiera, los servicios de WhatsApp, Instagram y productos profesionales de Facebook para empresas comenzaron a fallar en todo el mundo, debido a un error en el enrutamiento de servicios. De acuerdo con Bryan Krebs, especialista en temas de cibercrimen y privacidad, una actualización en los registros del Protocolo de puerta de enlace fronteriza (BGP) de la empresa mal efectuada provocó que los sistemas no pudiesen conectarse entre sí.

“En términos más simples, en algún momento de esta mañana, Facebook eliminó el mapa que indicaba a las computadoras del mundo cómo encontrar sus diversas propiedades en línea”, señala Krebs. “Como resultado, cuando se escribe Facebook.com en un navegador web, el navegador no tiene idea de dónde encontrar Facebook.com y, por lo tanto, devuelve una página de error”.

La interrupción de Facebook también ha impedido que sus empleados se comuniquen entre sí mediante sus herramientas internas. El correo electrónico y las herramientas de Facebook se administran internamente y a través de los mismos dominios que ahora están varados.

“No solo los servicios y aplicaciones de Facebook no están disponibles para el público, sus herramientas internas y plataformas de comunicación, incluido Workplace, también están fuera de servicio”, tuiteó Ryan Mac, reportero de tecnología del New York Times. “Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto es el equivalente a un 'día de nieve' en la empresa ".