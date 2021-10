El CEO y presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, responde a las acusaciones presentadas contra su compañía en el Congreso de EE. UU. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Y ya tenemos respuesta. En un largo post de Facebook, Mark Zuckerberg ha decidido responder a las acusaciones presentadas ante un subcomité del Senado de los Estados Unidos por Frances Haugen, una exempleada de la red social que ha publicado documentos en los que se evidencian una serie de decisiones de la compañía para “preferir las ganancias por encima de la seguridad”, un argumento que se complementa con estudios internos de Instagram en los que se demuestra el impacto en la salud mental de niñas y adolescentes respecto a temas corporales.

En esta comunicación, Zuckerberg establece una serie de puntos respecto al rol de su compañía en la lucha contra este contenido:

“En el centro de estas acusaciones está la idea de que priorizamos las ganancias por encima de la seguridad y el bienestar. Eso, simplemente, no es cierto. Por ejemplo, un movimiento que se cuestionó fue el cambio de Interacciones sociales significativas en News Feed. Este cambio mostró menos videos virales y más contenido de amigos y familiares, y lo hicimos sabiendo que las personas pasarían menos tiempo en Facebook, pero esa investigación sugirió que era lo correcto para el bienestar de los usuarios. ¿Es eso algo que haría una empresa centrada en las ganancias sobre las personas?”

Respecto a la versión que sostiene un sistemático desinterés en investigaciones internas que demuestran el impacto negativo de las redes en los usuarios:

“Muchas de las afirmaciones no tienen ningún sentido. Si quisiéramos ignorar la investigación, ¿por qué crearíamos un programa de investigación líder en la industria para comprender estos importantes temas en primer lugar? Si no nos importara luchar contra el contenido dañino, ¿por qué emplearíamos a tantas personas dedicadas a esto, más que cualquier otra empresa en nuestro espacio, incluso a aquellas más grandes que nosotros? Si quisiéramos ocultar nuestros resultados, ¿por qué habríamos establecido un estándar líder en la industria para la transparencia y la presentación de informes sobre lo que estamos haciendo? Y si las redes sociales fueran tan responsables de polarizar a la sociedad como afirman algunas personas, entonces ¿por qué estamos viendo un aumento de la polarización en los EE. UU., mientras se mantiene estable o disminuye en muchos países con un uso tan intenso de las redes sociales en todo el mundo?”.

Los niños, Instagram y Zuckerberg

Parte del post busca responder a las acusaciones contra Instagram, la red social administrada por Adam Mosseri, y su poco interés por controlar contenido violento e hiriente consumido por niñas y adolescentes en la plataforma.

“He pasado mucho tiempo reflexionando sobre el tipo de experiencias que quiero que mis hijos y otros tengan en línea, y es muy importante para mí que todo lo que construimos sea seguro y bueno para los niños. La realidad es que los jóvenes utilizan la tecnología. Piensa en cuántos niños en edad escolar tienen teléfonos. En lugar de ignorar esto, las empresas de tecnología deberían crear experiencias que satisfagan sus necesidades y al mismo tiempo los mantengan seguros. Estamos profundamente comprometidos con realizar un trabajo líder en la industria en esta área. Un buen ejemplo de este trabajo es Messenger Kids, que es ampliamente reconocida como el mejor y más segura que otras”.

Hace unos días, la propia Instagram decidió detener el proyecto “Instagram Kids” para la creación de una app pensada para menores de edad. Sobre ese tema, Zuckerberg señaló:

“También hemos trabajado para brindar este tipo de experiencia apropiada para la edad con controles parentales para Instagram. Pero, dadas todas las preguntas sobre si esto sería realmente mejor para los niños, hemos detenido ese proyecto y tomarnos más tiempo para involucrarnos con los expertos hasta asegurarnos de que todo lo que hagamos sea útil”.

Para Zuckerberg, la necesidad de un debate abierto sobre el rol de las empresas tecnológicas en el desarrollo de entornos seguros debe incluir también al Congreso:

He testificado en el Congreso varias veces y les he pedido que actualicen estas regulaciones. He escrito artículos de opinión que describen las áreas de regulación que creemos que son las más importantes relacionadas con las elecciones, el contenido dañino, la privacidad y la competencia.

“Estamos comprometidos a hacer el mejor trabajo que podamos, pero, hasta cierto punto, el organismo adecuado para evaluar las compensaciones entre las equidades sociales es nuestro Congreso, elegido democráticamente. Por ejemplo, ¿cuál es la edad adecuada para que los adolescentes puedan utilizar los servicios de Internet? ¿Cómo deberían los servicios de Internet verificar las edades de las personas? ¿Y cómo deberían las empresas equilibrar la privacidad de los adolescentes al tiempo que dan a los padres visibilidad de su actividad? Si vamos a tener una conversación informada sobre los efectos de las redes sociales en los jóvenes, es importante comenzar con una imagen completa. Estamos comprometidos a hacer más investigaciones nosotros mismos y hacer que más investigaciones estén disponibles públicamente”.

Zuckerberg: "construimos los mejores productos sociales del mundo”

Al cierre de su publicación, el fundador de Facebook reflexiona sobre el rol de su compañía y los componentes que han permitido que hoy más de 3 500 millones de personas en el mundo puedan acceder a sus servicios:

“Cuando reflexiono sobre nuestro trabajo, pienso en el impacto real que tenemos en el mundo: las personas que ahora pueden mantenerse en contacto con sus seres queridos, crear oportunidades para mantenerse a sí mismas y encontrar una comunidad. Es por eso que miles de millones de personas aman nuestros productos. Estoy orgulloso de todo lo que hacemos para seguir construyendo los mejores productos sociales del mundo y estoy agradecido con todos ustedes por el trabajo que hacen aquí todos los días”.