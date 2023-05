Comisión Federal de Comercio acusó a Meta de violar su acuerdo de privacidad de datos

La Comisión Federal de Comercio (FTC) acusó a la gigante Meta de violar su acuerdo de privacidad de datos al compartir con terceros la información de sus usuarios, incluyendo el de menores de edad.

Para el FTC, Meta debería tener prohibido monetizar los datos que recopila de sus usuarios más jóvenes, en un cambio que podría amenazar el futuro del negocio de la compañía.

¿Qué plantea el FTC?

La entidad está buscando actualizar el acuerdo que tuvo con la matriz de Facebook e Instagram en 2020 y que terminó con una multa de 5 mil millones de dólares.

FTC quiere que la empresa pase por un auditor externo que determine que las políticas de privacidad de la empresa hacen lo suficiente para proteger a sus usuarios antes de que lance nuevas funciones o productos.

La agencia señala que Meta había engañado al público sobre su cumplimiento del acuerdo histórico: habría permitido que la información personal se filtrara a aplicaciones que los usuarios de la plataforma ya no usaban.

Asimismo, se alega que existen múltiples errores en el servicio de mensajería Messenger Kids que permitían que las videollamadas grupales puedan tener “contactos no aprobados”. Esto significaba que los padres no podían controlar con quién hablaban sus hijos en la app. Como extra, los padres no tuvieron la oportunidad de dar su consentimiento a la empresa para aceptar o no la recopilación de datos.

Meta responde

En una declaración oficial, Meta calificó la propuesta de la FTC como “un truco político”.

“A pesar de tres años de compromiso continuo con la FTC en torno a nuestro acuerdo, no brindaron la oportunidad de discutir esta nueva teoría totalmente sin precedentes”, dijo Stone. “La insistencia de la presidenta de la FTC, Lina Khan, en utilizar cualquier medida, por infundada que sea, para antagonizar a las empresas estadounidenses ha alcanzado un nuevo mínimo”.

La empresa tendrá 30 días para responder a los hallazgos y cambios propuestos. La FTC puede aprobar unilateralmente las actualizaciones del acuerdo, pero la compañía de Mark Zuckerberg podría apelar esta medida en un tribunal federal.